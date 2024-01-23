تعاون بين «إنوفيشن هب» و«جوليوس بير» و«يوروكلير»

المصدر: دبي - البيان

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كشف مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي عن تعاونه مع مصرف «جوليوس بير» السويسري العالمي لإدارة الثروات، ومؤسسة «يوروكلير» المتخصصة في تطوير البنية التحتية للأسواق المالية، وذلك بهدف قيادة جهود توفير حلول للتحديات في مجال تخطيط عملية تعاقب وتوريث الأصول الرقمية. ويعزز هذا التعاون دور دبي باعتبارها مكاناً مثالياً لمعالجة مستقبل تخطيط الميراث وإدارة الثروات.

متخصصون

وسيجمع المشروع الابتكاري التعاوني الذي ينظمه مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي المبتكرين، والمستثمرين، والمختصين المعنيين في قطاع إدارة الثروات لاستكشاف السبل التي يمكن للعائلات من خلالها الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا بهدف إدارة محافظها من الأصول المشفرة والرقمية بما يضمن لها سرعة التوسع والانتشار.

وسيعمل خبراء من مركز «إنوفيشن هب» بشكل وثيق مع فريق الابتكار العالمي في «جوليوس بير» ومركز التميز الابتكاري في «يوروكلير» على مدى ثلاثة أشهر. ومن المقرر أن ينتج عن هذه الجهود ورقة عمل تقدم حلاً جديداً ومبتكراً يسهل تخطيط مسار ترميز التركات والمواريث للأجيال المتعاقبة.

ويقدر أن يتم نقل أصول بقيمة 3.67 تريليونات درهم (تريليون دولار) إلى الجيل القادم في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل. ومع ذلك، فإن 24% فقط من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية لديهم خطة ميراث متكاملة، كما أن التبني السريع لمختلف فئات الأصول الرقمية من قبل الأفراد والشركات ينضوي على تعقيدات محتملة قد تقف حائلاً أمام التنفيذ السلس لخطط التوريث والملكية الحالية.

أصول رقمية

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: تشهد المنطقة اتجاهاً نحو تحقيق الاستفادة القصوى من ثروات الأجيال القادمة عبر اعتماد مجموعة متنوعة من فئات الأصول الرقمية لتنويع محافظها وحمايتها مستقبلاً، وذلك من خلال جمع الكيانات العالمية الرائدة في مجال إدارة الثروات ومقدمي الخدمات المالية والجهات التنظيمية والمتكررة في مجال التكنولوجيا المالية، وسيساعد هذا المشروع الابتكاري الجديد في فتح الأبواب لمستقبل أكثر شمولاً وتبنياً للتكنولوجيا بالنسبة للشركات العائلية وقطاع إدارة الثروات.

من جانبه قال علي رضا ولي زادة، الرئيس التنفيذي لشركة «جوليوس بير» الشرق الأوسط المحدودة: تشهد عملية نقل الثروات بين الأجيال زخماً كبيراً في الفترة الراهنة في الإمارات، ونحن في «جوليوس بير» نتمتع بموقع فريد من نوعه لنقدم المشورة لعملائنا، كوننا بدأنا مسيرتنا كشركة عائلية. وبمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتأسيس حضور «جوليوس بير» في دبي، أتمنى أن يمثل هذا المشروع الابتكاري بداية موفقة لمسيرة حافلة بالعمل المشترك نحو تعزيز التعاون الوثيق مع عملائنا المستقبليين وتقديم رؤية شاملة تسلط الضوء على تطور قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، لا سيما مع ظهور الأصول الرقمية.

التزام

وقال فيليب لورينسي، رئيس الاستراتيجيات للمجموعة، قسم إدارة المنتجات والابتكار في «يوروكلير»: بصفتنا نوفر بنية تحتية موثوقة للأسواق المالية، نؤكد التزامنا بالتعاون مع السوق لتوفير حلول مبتكرة لعملائنا. نحن سعداء للغاية بالعمل مع «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي و«جوليوس بير» فيما نعتبره رحلة تحول لمعالجة فجوات السوق وخلق الكفاءات عبر الاستفادة من الترميز. ومن خلال التحقق من فوائد العقود الذكية وإطلاق العنان لها، لدينا القدرة على إعادة تعريف سرد مفهوم إدارة الثروات وخلق حلول مجدية تمتد منافعها عبر الأجيال القادمة. ويعتبر الموقع الاستراتيجي لدبي إلى جانب سمعة مركز دبي المالي العالمي بوصفه أكثر مركز خبرة في المنطقة لدعم الشركات العائلية العالمية والإقليمية والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية أمراً بالغ الأهمية؛ ما يخولها لعب دور محوري باعتبارها المكان المثالي لاختبار الحلول المبتكرة لمعالجة مستقبل تخطيط الميراث وإدارة الثروات.

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