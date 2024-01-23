جمارك أبوظبي تتلف وتعيد تدوير بضائع مقلَّدة بـ10 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إتلاف وإعادة تدوير 6665 قطعة مقلَّدة، تقدَّر قيمتها بـ10 ملايين درهم، لأكثر من 30 علامة تجارية عالمية مضبوطة عبر المراكز الجمركية في النصف الثاني من سنة 2023، وتشكِّل اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية والأدبية.

وشملت البضائع المقلَّدة، المعاد تدويرها لتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في مجالات أخرى، حقائب نسائية، وأحذية، وساعات يد ومجموعة من الملابس، إضافة إلى عدد من الأجهزة الإلكترونية من الساعات الذكية والشواحن والأقلام، وأُتلِفَت البضائع المقلَّدة بعد إتمام الشروط البيئية والقانونية في المنطقة اللوجستية التابعة لمركز جمرك مطار أبوظبي، وبحضور فريق لجنة الإتلاف، وشركة شريدكس المتخصِّصة في إعادة التدوير.

وقال فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في جمارك أبوظبي: نعمل باستمرار على الارتقاء بمستوى الأداء في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية عبر رفع الجهوزية الأمنية وتعزيز القدرات التفتيشية للمراكز الجمركية، وصقل مهارات الكوادر البشرية بالدورات التدريبية وورش العمل التوعوية، إذ أنجزت في سنة 2023 أكثر من 25 ورشة تدريبية للتميز بين البضائع المقلدة والأصلية، استفاد منها 856 موظفاً، إضافة إلى جهودها في تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتوطيد العلاقات بالشركات وأصحاب العلامات التجارية في التصدي للبضائع المقلَّدة بإعادة تدويرها وإتلافها وفق أنظمة حماية البيئة الصحية المطبقة بالإمارات.

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