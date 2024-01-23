مجموعة قرقاش تكشف عن مركز مرسيدس-بنز الجديد في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة قرقاش افتتاح مركز مرسيدس-بنز في قلب حي دبي للتصميم، في خطوة تعزز مكانة دبي وجهة عالمية للابتكار والإبداع. ويجسّد المركز الجديد، الذي يعد نموذجاً عالمياً يحتذى به، التزام مجموعة قرقاش الثابت بوضع معايير جديدة في قطاع الأعمال، الأمر الذي يتماشى مع الرؤية الحكيمة لدولة الإمارات ويخلق آفاقاً جديدة لمستقبل قطاع التجزئة الفاخرة.

وقال سمير قرقاش، رئيس مجلس إدارة مجموعة قرقاش: لطالما قمنا في مجموعة قرقاش ببناء إرثنا على أساس الثقة والتميز في تقديم الخدمات واستشراف المستقبل. تتمثّل أولويتنا الدائمة في تقديم تجارب استثنائية، وهذا لا يقتصر فقط على تطوير نماذج أعمالنا، بل يتواكب أيضاً مع الرؤية الاستراتيجية الطموحة لدولة الإمارات.

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