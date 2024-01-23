444,5 ألف طلب مشتريات عبر متجر تعاونية الاتحاد وموقعها الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت تعاونية الاتحاد أن متجرها وموقعها الإلكتروني الذكي تعاملا مع 444,5 ألف طلب مشتريات لسلع ومنتجات غذائية وغير غذائية خلال عام 2023، مشيرة إلى أنها تقوم بإدراج منتجات جديدة فيه وتحديثه بشكل يومي، وجارٍ حالياً إضافة العديد من الخصائص على التطبيق، التي تسهل على المتعامل عملية التسوق الإلكتروني.

وتابعت أن عدد المستخدمين من المستهلكين المسجلين في تطبيق تعاونية الاتحاد الذكي وصل خلال العام الماضي إلى أكثر من 341 ألف متعامل، بينما وصل عدد الذين حملوا التطبيق الإلكتروني والمتجر الذكي على أجهزتهم الإلكترونية واللوحية الذكية إلى ما يقارب 556 ألف عملية تحميل.

وأضافت أن عدد الطلبات اليومي عبر الموقع والمتجر الذكي وصل إلى 1218 طلباً، إذ تم إطلاق أكثر من 90 حملة ترويجية شملت خصومات على آلاف السلع المختارة الأكثر استهلاكاً وطلباً من قبل المستهلكين. وأشارت إلى أن متجر التعاونية الذكي يقدم العديد من المزايا لمستخدميه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز