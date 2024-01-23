1.4 مليار درهم صفقات «إيكرس 2024»

المصدر: الشارقة - البيان

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حقق معرض «إيكرس»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة، في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 17 ـــــ 20 يناير الجاري، صفقات عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت ملياراً وأربعمائة مليون درهم لكافة المشاريع المشاركة من داخل الدولة وخارجها وسط إقبال جماهيري كثيف من قبل المواطنين والمقيمين والمستثمرين ورجال الأعمال من داخل وخارج الإمارات والمؤسسات العقارية الخاصة والعامة.

وشهد المعرض مشاركة واسعة من كبرى شركات التطوير العقاري المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري، حيث شارك فيه 93 شركة عقارية متخصصة من كبريات الشركات في دولة الإمارات، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجورجيا، ومصر ، وتركيا، والمغرب وغيرها من الشركات الحريصة على المشاركة في المعرض لسمعته المتميزة، وشهرته التي نالها على مستوى المنطقة والعالم، فضلاً عن مشاركة طيف واسع من الوسطاء العقاريين، وشركات الخدمات القانونية، والحلول الأمنية، والأمن والسلامة وإدارة المشاريع، والروبوتات والذكاء الاصطناعي والمؤسسات والدوائر الحكومية المعنية بالشأن العقاري.

وساهم قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الخاص بتخفيض رسوم تسجيل المعاملات العقارية للمشاريع في إمارة الشارقة والتي نفذت خلال أيام المعرض فقط، بشكل واضح في زيادة نسبة الإقبال على المعرض واستقطاب عدد أكبر من الزوار والمستثمرين.

وصرح عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: «نجح المعرض في تحقيق صفقات كبيرة، وهو ما يعكس النمو والازدهار المتواصل للسوق العقاري في الشارقة، حيث سجلت الدائرة خلال أيام المعرض صفقات عقارية بقيمة بلغت 1.1 مليار درهم، في مشاريع التطوير العقاري في الإمارة، فيما بلغ عدد معاملات عقود البيع المبدئية والنهائية التي نفذتها الدائرة 700 معاملة».

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن ما حققه معرض «إيكرس الشارقة»، من نجاحات كبيرة على صعيد تسجيله صفقات عقارية ضخمة تجاوزت 1.4 مليار درهم، وتمكنه من استقطاب الآلاف من الزوار ورجال الأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين، يمثل تجسيداً حقيقياً للنمو المستدام الذي يشهده المعرض والمكانة الرائدة التي يحتلها كأحد أضخم وأهم المعارض المتخصصة بالقطاع العقاري على مستوى المنطقة، ويعكس قوة القطاع العقاري في الشارقة وما يشهده من تطور ونمو.

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