3.35 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 3.35 مليارات درهم مع 715 مبايعة بقيمة 2.28 مليار درهم، منها 62 مبايعة للأراضي بقيمة 624.87 مليون درهم، و653 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.65 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 103.74 ملايين درهم في سيح شعيب 2 تليها مبايعتان بقيمة 47.42 مليون درهم وأخرى بـ 46.36 مليون درهم في نخلة جبل علي.

وتصدرت مدينة هند 4 المناطق في عدد المبايعات مع 19 مبايعة بقيمة 43.51 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 28.53 مليون درهم، وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 177.16 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 78.63 مليون درهم في نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 39.74 مليون درهم في الخليج التجاري ومبايعة بقيمة 39.16 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 104 مبايعات بقيمة 105.55 ملايين درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 307.86 ملايين درهم وثالثة في أم سقيم الثالثة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 162.76 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 993.9 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 297.14 مليون درهم و178 رهن فلل وشقق بقيمة 696.76 مليون درهم، أهمها بمنطقة منخول بقيمة 200 مليون درهم وأخرى في البرشاء الأولى بقيمة 200 مليون درهم.

وتم تسجيل 30 هبة بقيمة 76.3 مليون درهم أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 18.79 مليون درهم وأخرى في نخلة جميرا بقيمة 16.2 مليون درهم.

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