«آي بي تي إنرجي باور» توسّع عملياتها في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت شركة «آي بي تي إنرجي باور» للتجارة، ذات المسؤولية المحدودة، عن استثمار 40 مليون درهم لتوسيع أعمالها في الشارقة كمرحلة أولى من الاستثمار، وذلك بدعم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة».

وتجسيداً لالتزامها بمشهد الطاقة المزدهر في الشارقة، أعلنت الشركة أن خططها المستقبلية في الإمارة تشمل مضاعفة حجم الاستثمار ليصل إلى 80 مليون درهم بحلول 2025-2026.

وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»: يشكل توسع «آي بي تي إنرجي باور» دليلاً على تطور وكفاءة منظومة الأعمال في الشارقة، كما يؤكد مكانة الإمارة بوصفها مركزاً إقليمياً مستداماً في قطاع الطاقة. ونحن مستمرون في تقديم الدعم لشركائنا المستثمرين في مختلف القطاعات، وفي بناء الشراكات الاستراتيجية مع قطاعات الأعمال الطموحة .

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