أسبوع جمارك دبي يناقش آفاق إقامة تحالفات جديدة لتيسير التجارة ومرونة سلاسل التوريد

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أعمال أسبوع جمارك دبي التاسع، الذي يقام تحت شعار«التمكين الرقمي نحو شراكات هادفة وفاعلة» بالتأكيد على تنمية الشراكات الهادفة وإثرائها، وبحث آفاق إقامة تحالفات جديدة لتحقيق هدف تيسير التجارة وأمن الحدود ومرونة سلاسل التوريد العالمية.

وتنظم جمارك دبي أسبوع الجمارك للعام التاسع على التوالي لمشاركة العالم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، الذي يصادف 26 يناير من كل عام، وأعلنت الدائرة عن تنظيم أكثر من 30 فعالية جمركية متنوعة على مدار الأسبوع تشمل جميع الفئات الشركاء، العملاء، الجهات ذات الصلة والمجتمع.

وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم بالمقر الرئيس لجمارك دبي وحضره كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مديرو عموم الدوائر الجمركية المحلية ولفيف من المسؤولين الجمركيين والشركاء ذوي الصلة، عرضاً مرئياً لإنجازات جمارك دبي في التمكين الرقمي، وخدماتها الذكية الرائدة.

اتفاقيات الشراكات الاقتصادية

وأكد سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على ضرورة ترسيخ ودعم برنامج اتفاقيات الشراكات الاقتصادية التي تبرمها دولة الإمارات لتحقيق مستهدفات رؤيتها الاقتصادية، كشريك عالمي موثوق في التجارة والاستثمار، وكذلك دعم دور الإمارات في مجموعة بريكس.

وقال إن الإمارات استشرفت المستقبل برؤيتها في التحول الرقمي، والذي كان الأساس الصلب لانطلاق الأعمال بكل سهولة وجذب الاستثمارات الخارجية، حيث احتلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة، ويأتي هذا الإنجاز في التقرير الأخير الصادر عن (الأونكتاد). وأضاف أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات ساهمت جمارك دبي في تنفيذه، يعزز بشكل رئيسي من زيادة التدفقات التجارية من وإلى دولة الإمارات، وذلك لما يوفره من سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات محددة.

وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: أكدت منظمة الجمارك العالمية في رسالتها بمناسبة اليوم العالمي للجمارك 2024 على أهمية شراكاتنا الطويلة الأمد وإقامة تحالفات جديدة وبجرأة، في الوقت الذي يواصل فيه برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، مسيرة النجاحات التي كان قد بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، كما أن انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات وتحقيق المنفعة الاقتصادية والتجارية والسياحية المتبادلة، ومن المتوقع أن تصل قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في عام 2023 إلى 2.5 تريليون درهم، وكذلك وصول عدد المسافرين بدولة الإمارات في 2023 إلى أكثر من 120 مليون مسافر.

وأضاف: باتت خدمات جمارك دبي الذكية محل إشادة الجهات الجمركية العالمية وصندوق النقد الدولي، وتنجز برامج وأنظمة الدائرة الذكية نحو أكثر من 50 معاملة في الدقيقة الواحدة، وهو ما يدعم من تسريع العمليات التجارية لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33.

ومن جهته أكد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، أن التمكين الرقمي والشراكات الهادفة هو محور عمل حكومة الإمارات مستعرضاً تطور التحول الرقمي في حكومة الإمارات، وتهدف استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية إلى تقديم خدمات رقمية متطورة تصل إلى المتعامل في أي مكان وعلى مدار الساعة، وتطوير خدمات شخصية استباقية تركز على الإنسان وتحاكي احتياجات كل فرد في المجتمع وتشركه في تصميم الخدمة التي يحتاجها وكيفية تقديمها. وأوضح أن حكومة دولة الإمارات حققت قفزة نوعية في الخدمات الاستباقية، منها 300 خدمة حكومية استباقية و4 ملايين متعامل يستخدمون تطبيق الهوية الرقمية من أجل الحصول على الخدمات الحكومية الذكية، فضلاً عن أن 90% من المتعاملين يفضلون استخدام القنوات الرقمية لإتمام الإجراءات الحكومية.

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