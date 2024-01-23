عبدالعزيز النعيمي يفتتح فرع «إي في إس» لصيانة السيارات الكهربائية بعجمان

المصدر: عجمان – وام

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افتتح الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، مقر أول فرع لشركة «إي في إس» المتخصصة في مجال صيانة السيارات الكهربائية في إمارة عجمان، وهو الفرع الخامس للشركة في الدولة وبالسعودية.

وتعد الشركة الأولى في منطقة الخليج العربي المتخصصة في هذا المجال، وتوفر قطع غيار جميع السيارات الكهربائية. وزار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي ردهات الشركة، يرافقه سعيد الجنيبي، مدير فرعها في عجمان، ويحيى الجسمي، مدير عام مجموعة شركات «عجمان القابضة»، واستمع إلى شرح عن أقسامها وخدماتها، واطلع على نوعية الخدمات التي تقدمها الشركة للمتعاملين من أصحاب السيارات الكهربائية.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي حرص حكومة عجمان على دعم المشاريع التي تعزز الاستدامة وحماية البيئة، وتسهم في انخفاض نسبة الكربون، مشيراً إلى الجهود المبذولة في سبيل دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة. وأشاد بافتتاح أول فرع للشركة المتخصصة في تقديم خدمات صيانة السيارات الكهربائية في إمارة عجمان، ما يسهل توفير الخدمات للمتعاملين.

وقال سعيد الجنيبي، مدير فرع الشركة المتخصصة في مجال صيانة السيارات في عجمان، إن فرع عجمان يعد الأول في الإمارة، والخامس في الدولة والسعودية، مشيراً إلى أن الفرع يقدم 20 خدمة في مجال صيانة السيارات الكهربائية، إضافة إلى الفحص الفني، وتوفير قطع غيار سيارتي فولكس فاجن وتسلا.

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