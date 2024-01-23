«ماجد الفطيم» تبدأ بناء حيين ضمن «تلال الغاف» بـ 3 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ماجد الفطيم للتطوير انطلاق أعمال البناء في حيين سكنيين جديدين ضمن وجهتها الرئيسية «تلال الغاف» بدبي. وتتضمن عقود المقاولات التي تبلغ قيمتها الإجمالية ثلاثة مليارات درهم، أعمال تطوير حي «علايا» وحي «إليزيان مانشنز» ضمن الوجهة العقارية، والتي من المتوقع إنجازها وتسليمها بحلول منتصف 2026.

وتم تعيين شركة إنوفو بيلد، التابعة لمجموعة إيه إس جي سي كمقاول رئيسي لتطوير حي «إليزيان مانشنز».

كما أرسي عقد بناء حي علايا، على شركة «يونيك». وسيتم العمل على مدار 26 شهراً، وصولاً إلى تاريخ التسليم أوائل 2026. وسيضم الحي نحو 130 وحدة فلل.

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