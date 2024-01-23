«آسا أبلوي» البريطانية تفتتح مقرها الإقليمي الجديد في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «آسا أبلوي»، الشركة البريطانية المتخصصة في حلول الإدارة الذكية للمفاتيح والمعدّات، افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في مجمع الصناعات الوطنية بدبي.

شهد الافتتاح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وفريدريك فلورين، سفير مملكة السويد لدى الدولة وممثلون عن مجلس الأعمال السويدي ومجمع الصناعات الوطنية، إلى جانب عدد من المسؤولين في موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» و«اقتصادية دبي». وتسهم المنشأة الجديدة، التي جرى افتتاحها مؤخراً، في إرساء مفهوم جديد لمشهد القطاع الأمني في الشرق الأوسط والهند وأفريقيا.

وتحتضن المنشأة الجديدة أضخم مصنع للأبواب في المنطقة ومركزاً للابتكار والكفاءة، ما يجعلها تتبوأ ريادة قطاع إنتاج الأبواب على المستوى الداخلي بفضل التكنولوجيا المتقدمة واستخدامها لأحدث مواد التصنيع. ويتم شحن الأبواب المصنعة في دبي إلى مختلف الوجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا لتلبية باقة واسعة من المتطلبات المعمارية.

ويأتي القرار الاستراتيجي باختيار مجمع الصناعات الوطنية مقراً للمجموعة، تأكيداً على التزامها تجاه القطاع الصناعي في دبي ودولة الإمارات بشكلٍ عام، لا سيما في ضوء مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في قطاع حلول الوصول والسلامة.

وقال عبداللّه بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، في «دي بي ورلد، بدول مجلس التعاون الخليجي:يسرني أن تستثمر شركة «آسا أبلوي» في إنشاء مقرها الإقليمي الجديد والمتطور في مجمع الصناعات الوطنية، حيث تعكس هذه الخطوة قدرتنا على التعاون مع متعاملينا لتطوير وتعزيز نمو أعمالهم وهذا ما ينعكس بشكل إيجابي على قطاع الصناعة في دولة الإمارات. حيث تُجسد المعايير الاستثنائية في الابتكار والاستدامة التي اعتمدتها شركة ASSA ABLOY في تأسيس منشأتها، التفكير المستقبلي والحضور المؤسسي المسؤول، وهو ما نسعى لتعزيزه في دبي.

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