أكوا العقارية تطلق «ذا سنترال داون تاون» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أكوا العقارية متعددة الجنسيات عن مشروع «ذا سنترال داون تاون» في دبي، وذلك في إطار خططها الطموحة لإطلاق سلسلة من المشاريع المتميزة في دبي تقدر قيمتها بـ3 مليارات درهم. ومن المقرر إطلاق مشروع «ذا سنترال داون تاون» خلال الأسبوع الأول من فبراير.

وقال علي تومبي، مؤسس شركة أكوا العقارية: إن المشروع يتألف من 4 أبراج، ومن المقرر إنجازه بحلول العام 2026، ويغطي المشروع قطعة أرض في منطقة أرجان تبلغ مساحتها 300 ألف قدم مربعة. وستقوم الأبراج الأربعة فوق مركز تسوق ضخم يمتد على مساحة 150 ألف قدم مربعة. ويتألف مشروع «ذا سنترال داون تاون» من 1168 وحدة سكنية متنوعة.

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