مقترحات لتطوير فروع «اقتصادية الشارقة» في المنطقة الوسطى والشرقية

المصدر: الشارقة - البيان

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قام حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بتنفيذ عدد من الزيارات التفقدية لفروع الدائرة في المنطقة الوسطى والشرقية، وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل والوقوف عن كثب على المقترحات التطويرية التي من شأنها تطوير العمل والارتقاء به ليتناسب مع احتياجات المنطقة.

واطلع المحمود خلال الجولة على سير العمل في تلك الفروع وأبرز الجهود والخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين والمستهلكين والمنشآت الاقتصادية، والتقى خلال الزيارة رؤساء الفروع، وتم بحث سبل تطوير الخدمات بما يضمن نمو وازدهار الوضع الاقتصادي واستدامته في تلك المناطق.

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