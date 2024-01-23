7800 شركة تنضم إلى مجتمع أعمال «راكز» العام الماضي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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شهد عام 2023 انضمام أكثر من 7800 شركة جديدة إلى مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» واتخاذها من مجتمع أعمال المناطق الاقتصادية النابضة بالحياة مقراً استراتيجياً للتأسيس والتوسع، وبلغت نسبة الزيادة في عدد الشركات المسجلة 86 % مقارنة بالعام الذي قبله.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: إن الإحصاءات الأخيرة تؤكد التزامنا بتوفير تجربة عملاء استثنائية وابتكار حلول ملائمة تلبي كافة متطلباتهم وتطوير مرافق قابلة للتخصيص من أجل دعم المستثمرين والشركات بمختلف أنواعها وأحجامها، سواء الناشئة منها أو الصغيرة والمتوسطة أو غيرها الصناعية الكبيرة.

كما نعمل في راكز على بذل قصارى جهودنا لضمان حصول العملاء على جميع الأدوات والدعم اللازمين ضمن بيئة أعمالنا المحفزة على الازدهار، ولتوسعة نطاق عملياتهم بمنتهى السهولة على الوجه الذي يساعدهم على الوصول إلى أسواق جديدة.

وأضاف: عززت راكز كذلك من دعمها للشركات المتخصصة في مختلف الأنشطة والصناعات خلال العام الماضي، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - العاملة منها في مجال التكنولوجيا والتصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والإعلام والتجارة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والآلات الصناعية المتخصصة والتشييد ومواد البناء والهندسة والاستشارات وغيرها.

كما ساهمت عدّة عوامل في تمكين راكز من دعم عملائها على الوجه الأمثل تمثلت في تقديم باقات تأسيس مصممة حسب الطلب وإطلاق منتجات وخدمات جديدة وإنشاء المزيد من المستودعات والساحات المفتوحة ووحدات التخزين وسكنات الموظفين والعمال، علاوةً على توقيع شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات.

وأشار إلى أن الشركات القائمة في مجتمع أعمال راكز شهدت كذلك نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث نجحت حوالي 100 شركة في توسعة نطاق عملياتها بمختلف القطاعات والأنشطة، والتي شملت تصنيع الهياكل الفولاذية والسيارات وقطع الغيار ومصانع المواد الغذائية والتعبئة والتغليف والأجهزة والآلات والمحركات والمركبات ومواد البناء وغيرها العديد.

وأردف: نخطط خلال العام الجاري لمواصلة مهمتنا في تطوير بيئة العمل والجاذبة للاستثمارات ودعم نمو أكثر من 21 ألف شركة متعددة الجنسيات ضمن مجتمع أعمالها تماشياً مع رؤية رأس الخيمة وأهداف قيادتها، حيث يسمح هذا الأمر للشركات بالاستفادة من موقع الإمارة الاستراتيجي للوصول إلى الأسواق العالمية الواعدة.

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