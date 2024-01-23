«أكرو كابيتال» تختتم جولة التمويل الأولى

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «أكرو كابيتال»؛ منصة إدارة الأصول، نجاحها في اختتام جولة التمويل الأولي، حيث شهدت الجولة مشاركة «دي إتش إف كابيتال»، الشركة الرائدة في إدارة الاستثمار ومقرها لوكسمبورغ، التي عززت النمو الاستراتيجي لمحفظة عروض الشركات لديها لتشمل حالياً منصة «أكرو كابيتال».

وقال باس كويمان، الرئيس التنفيذي في «دي إتش إف كابيتال»: يسرنا تقديم الدعم لمنصة «أكرو كابيتال» في رحلتهم نحو تحقيق النجاح. وندرك في «دي إتش إف كابيتال» أهمية الشراكات الملهمة والأفكار المبتكرة، وهو ما تجسده «أكرو كابيتال». وتعكس هذه الشراكة الناجحة التزامنا بتعزيز الابتكار ودعم المؤسسات المالية الطموحة والتقدمية. ونتطلع إلى ترسيخ شراكة مثمرة مع «أكرو كابيتال»، حيث نتوقع تحقيق نمو ملحوظ وإنجازات مهمة من خلال تعاوننا.

من جانبه، قال أوليفر فون وولف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أكرو كابيتال»: يشكل تعاوننا مع «دي إتش إف كابيتال» خطوة هامة في رحلة تحقيق أهداف «أكرو كابيتال» في إدارة أصول التمويل الرقمي. وتعزز ثقتهم وشراكتهم مساعينا نحو اعتماد التمويل اللامركزي، واستهداف المستثمرين من المؤسسات وأصحاب الأرصدة المالية الضخمة. ويؤكد هذا التعاون صحة رؤيتنا ويدفعنا نحو إحداث تأثير عالمي وتحقيق إنجازات مميزة في مجال التمويل اللامركزي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز