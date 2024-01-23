«المشرق» يتعاون مع «فلس» لإطلاق خدمات لتعويض الانبعاثات الكربونية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن المشرق، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة التكنولوجيا المالية «فلس»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وذلك بهدف تطوير عروض للشركات، تسهم وتساعد العملاء من الشركات والمؤسسات على دمج قدرات تعويض انبعاثات الكربون مباشرة من حساباتهم المصرفية للشركات لدى المشرق.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي لبنك المشرق من قبل نمير خان، مؤسس شركة فلس، ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق، جويل دي فان دوسن، وبحضور ودعم جمعة الكيت، كبير المفاوضين التجاريين لدولة الإمارات والوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد. وتمثل مذكرة التفاهم الخطوة الأولى في جهود المشرق لتطوير منتجات مالية متخصصة بتعويض الكربون، ويتوقع طرح أول حلول هذا التعاون في النصف الأول.

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