«تاكسي دبي» يصل إلى أعلى مستوى منذ الإدراج

المصدر: دبي - محمد عباس

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لامست رسملة سوق دبي المالي حاجز 700 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بصعود أسهم قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعة والمالية والاتصالات.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، بختام تعاملات أمس، نحو 3.655 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.956 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و699.04 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، سيولة بأكثر من 1.37 مليار درهم موزعة بواقع 1.01 مليار درهم في سوق أبوظبي، و355.36 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 304.8 ملايين سهم عبر تنفيذ 20.2 ألف صفقة.

سوق دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق 4080 نقطة أمس، ليغلق السوق عند 4081.24 نقطة، منخفضاً هامشياً بنسبة 0.01%.

وتصدر سهم «الإمارات دبي الوطني» تداولات سوق دبي المالي، بسيولة ناهزت 70.9 مليون درهم، بنسبة 20% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 355.36 مليون درهم.

وقفز سهم شركة تاكسي دبي، بنسبة 4% عند 2.32 درهم، ليسجل أعلى سعر منذ الإدراج، وبسيولة جاوزت 42 مليون درهم، وكان السهم قد سجل خلال الجلسة أعلى سعر له عند 2.38 درهم.

وارتفع سهم «الوطنية الدولية القابضة» بالحد الأقصى عند 1.66 درهم، ليقود ارتفاعات 17 سهماً بالسوق، وصعدت في سوق دبي أسهم بنك المشرق 3%، وسالك 2.3%، وأملاك للتمويل بأكثر من 2%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 21.3 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 132.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 110.9 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9680.45 نقطة، منخفضاً بـ0.33% في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 206.6 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 84.6 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 69.3 مليون درهم، ليغلق عند 3.12 دراهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الفجيرة 6.6%، والبنك التجاري الدولي 5%، وأمريكانا للمطاعم 4.5%، والوطنية للسياحة والفنادق 3.3%.

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