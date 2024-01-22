440 مليون درهم أرباح ديار في 2023 بزيادة نسبتها 206%

المصدر: دبي - البيان

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كشفت النتائج المالية الأولية غير المدققة لشركة ديار لعام 2023 المنتهي في 31 ديسمبر، عن زيادة بنسبة 206 % في الأرباح الصافية بالمقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 440.7 مليون درهم في عام 2023، مقابل 144.2 مليون درهم في عام 2022. كما بلغت الإيرادات الإجمالية 1,254 مليون درهم بزيادة بنسبة 56 % مقارنة بعام 2022، الذي شهد تسجيل 803.4 ملايين درهم .

وترجع الزيادة في الإيرادات إلى ارتفاع إيرادات التطوير العقاري إلى 412 مليون درهم، وذلك بفضل التقدم المُحرز في عمليات إنشاء المشاريع، بالإضافة إلى المبيعات المتميزة التي حققتها الشركة في عام 2023. كما كشفت ديار عن زيادة بنسبة 15 % في العوائد الناتجة عن وحدات أعمال أخرى خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: تحقق ديار تقدماً مستمراً يظهر واضحاً من خلال ديناميكية المشاريع وإنجازاتنا القوية هذه السنة. وشكّل 2023 عاماً مميزاً لشركة ديار، حيث شهد إطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة في مواقع رئيسية. ويمثّل مشروع مار كاسا الفاخر، الوجهة السكنية المميزة على الواجهة المائية في مدينة دبي الملاحية بقيمة 1.1 مليار درهم إنجازاً مهماً في محفظتنا، حيث تم بيعه بالكامل في وقت قياسي بعد إطلاقه في شهر مارس العام الماضي. وقمنا بزيادة وتيرة مشاريعنا وتسريع مختلف عمليات البناء حفاظاً على سجلنا الحافل في تسليم المشاريع ضمن الجدول الزمني المحدد. وبعد نجاحنا في تسليم منطقتَي مسك ونور ضمن مجمّع ميدتاون السكني قبل الموعد المحدد، أطلقنا وبكل فخر، جنات، آخر منطقة في هذا المشروع. ويبدو أن عام 2024 يحمل مزيداً من النجاحات لشركتنا، حيث استقبلنا العام الجديد بإطلاق روزاليا ريزيدنسز، ثالث مشاريع الشركة في الفرجان. وسنعمل على تعزيز التزامنا بالتميّز وتحقيق نتائج متفوقة، وتشجيع الابتكار لتوفير قيمة أفضل للمستثمرين والعملاء على حد سواء، والاستفادة من فرص النمو الاستراتيجي التي يتيحها قطاع العقارات دائم التطور في الإمارات.

ووسعت الشركة محفظتها من مشاريع الضيافة من خلال إطلاق ميلينيوم تاليا ريزيدنسز، الشقق الفندقية الفاخرة والتي تتولى تشغيلها مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم، وبدء أعمال بناء مشروع مار كاسا رسمياً. واستكمالاً لجهود ديار في عقد شراكات جديدة وفي إطار خططها للتوسع، وقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة أراضي العقارية، بهدف تأسيس مشروع مشترك في جزيرة الريم في أبوظبي.

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