«ماجد الفطيم» تبدأ بناء حيين ضمن «تلال الغاف» بـ 3 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ماجد الفطيم للتطوير، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم، عن انطلاق أعمال البناء في حيين سكنيين جديدين ضمن وجهتها الرئيسية «تلال الغاف» بدبي. وتتضمن عقود المقاولات التي تبلغ قيمتها الإجمالية ثلاثة مليارات درهم، أعمال تطوير حي «علايا» وحي «إليزيان مانشنز» ضمن الوجهة العقارية، والتي من المتوقع إنجازها وتسليمها بحلول منتصف عام 2026.

وقامت شركة ماجد الفطيم للتطوير بتعيين شركة إنوفو بيلد، التابعة لمجموعة إيه إس جي سي (ASGC)، كمقاول رئيسي لتطوير حي «إليزيان مانشنز».

وسيضم هذا الحي مجموعة مميزة من الفلل المطلة على الواجهة البحرية والتي تتألف من خمس إلى ست غرف نوم قابلة للتخصيص. وتم تصميم حي «إليزيان» على يد مهندسين معماريين ومصممي ديكورات داخلية مشهورين عالمياً، إذ يمثل مجتمعاً مفصلاً يضم 94 قصراً حصرياً. وتتميز قصور هذا الحي بمساحات معيشة تبدأ من 11 ألف قدم مربع.

كما أرست شركة ماجد الفطيم للتطوير عقد بناء حي علايا، على شركة «يونيك». وسيتم العمل على هذا المشروع على مدار 26 شهراً، وصولاً إلى تاريخ التسليم في أوائل عام 2026. وسيضم هذا الحي نحو 130 وحدة من الفلل الراقية الكبيرة على مساحة كلية تمتد إلى 200 ألف متر مربع.

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