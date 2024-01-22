مركز دبي للسلع و«الدانوب» يطلقان مشروعاً سكنياً بملياري درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة المتخصصة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، إبرام شراكة مع شركة «الدانوب العقارية» لتطوير مشروع سكني جديد في المنطقة النابضة بالحيوية «بحيرات أبراج جميرا»، والذي يتألف من برجين شاهقين من 65 طابقاً سيضيفان 1200 وحدة سكنية جديدة إلى منطقة أبراج بحيرات جميرا، وهما يمتدان على مساحة بناء 1.7 مليون قدم مربعة، وتبلغ قيمة المشروع نحو 545 مليون دولار (ملياري درهم).

ويقع البرجان السكنيان الجديدان، اللذان لا يزالان حالياً في مرحلة التصميم، بجوار منطقة أبتاون دبي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، مما سيعزز جاذبية منطقة أبراج بحيرات جميرا، كونها واحدةً من أبرز وأشهر المجتمعات متعددة الاستخدامات في الإمارة.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «نشهد حالياً طلباً غير مسبوق على العقارات السكنية الفاخرة في منطقة أبراج بحيرات جميرا، وهذا ما تجسّد جلياً في النجاح الاستثنائي الذي حققه مشروع (ذا فيوز)، أول مشروع تطويري ضمن تعاوننا مع شركة الدانوب العقارية والذي بيعت وحداته بالكامل.

ويضم مجتمع أبراج بحيرات جميرا أكثر من 100 ألف فرد، وتعد هذه المنطقة اليوم واحدة من أبرز وأشهر الوجهات المعروفة في دبي، بفضل ما تقدمه من عروض وخيارات متكاملة تلبي احتياجات الزوّار والشركات والقاطنين فيها. ونحن سعداء بإطلاق المشروع الثاني ضمن شراكتنا المثمرة مع شركة الدانوب العقارية، بالتزامن مع مساعينا المبذولة في إعادة رسم ملامح منطقة أبراج بحيرات جميرا وإثراء محفظة عروضها السكنية النوعية لتلبية احتياجات مجتمعها المتنامي».

وقال رضوان ساجان المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: «كوننا شركة تطوير عقارية خاصة تحقق مسيرة نمو متسارعة في دولة الإمارات، فإننا نسعى دوماً إلى البحث عن قطع أراض متميّزة عبر مناطق التطوير الاستراتيجية وتحويلها إلى مشاريع استثنائية. وتتجلّى هذه الرؤية بوضوح في شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة، والتي ستمكننا من تعزيز المقومات الجاذبة في مشروعنا القادم، والذي سيوفر بدوره فرصة استثمارية مجزية أمام المستثمرين والمشترين، حيث سيستفيدون من القيمة المستقبلية الكبيرة المترتبة على الاستثمار في هذه المشروع، ويُعزى ذلك إلى عاملين رئيسيين وهما الموقع المثالي لمنطقة أبراج بحيرات جميرا والدعم المستمر الذي يقدمه مركز دبي للسلع المتعددة».

تأتي هذه الشراكة عقب إطلاق أول مشروع بين مركز دبي للسلع المتعددة وشركة الدانوب العقارية خلال شهر يناير، وهو مشروع سكني بعنوان «ذا فيوز» في المجمّع «كيه» بمنطقة أبراج بحيرات جميرا وتبلغ قيمته 1.4 مليون درهم. وقد بيعت كافة وحدات البرجين الشاهقين في هذا المشروع بالكامل، مما يُظهر الطلب المستمر على الوحدات العقارية الممتازة في جميع أنحاء المنطقة.

وخلال عام 2023، أبرم مركز دبي للسلع المتعددة اتفاقيات وشراكات مع خمسة من كبار مطوّري العقارات لإطلاق ستة مشاريع عقارية تجارية وسكنية متميزة في أبراج بحيرات وجميرا ومنطقة أبتاون دبي. ويولي مركز دبي للسلع المتعددة أهمية خاصة للتطوير المستمر عبر مناطقه ومشاريعه المختلفة، باعتبار ذلك أحد أولوياته الرئيسية، خصوصاً وأن ذلك يسهم في جذب أعداداً قياسيةً من الشركات الجديدة القادمة إلى دبي، بفضل ما تقدمه من مناخ أعمال داعم ومجتمعات سكنية متميزة. ويساهم مركز دبي للسلع المتعددة حالياً بنسبة 11% من الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي.

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