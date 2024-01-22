الشركات الوطنية تنافس العالمية في معرض عالم القهوة 2024

المصدر: دبي - البيان

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تبارت الأجنحة الوطنية المشاركة في فعاليات معرض "عالم القهوة دبي 2024"، خاصة العارضين الشباب، في استعراض قصص نجاحها في مجال صناعة القهوة، وذلك وسط مشاركة ما يقرب من 1650 شركة عارضة وعلامة تجارية عالمية من 51 دولة.

وأكد عدد من العارضين الشباب من مؤسسي الشركات المحلية المتخصصة في صناعة القهوة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، خلال مشاركتهم في فعاليات المعرض الُمقام في مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع "جمعية القهوة المختصّة" العالمية والتي تختتم غدا، أن هذه الدورة تُجسّد التطور والنموّ في سوق القهوة على مستوى المنطقة، في ظل تنامي الطلب على مُختلف منتجاتها وتزايد الإقبال على القهوة المختصة، مؤكدين أن المعرض يُعد منصة بارزة تجمع رواد صناعة القهوة ومحبّيها والعاملين في هذه الصناعة من جميع أنحاء العالم.

فمن جهته أكد مكتوم ناصر الشريفي مؤسس ومالك محمصة "ريفل للقهوة المختصة" في مدينة العين، أن معرض عالم القهوة في إمارة دبي يعد أحد أهم المعارض المختصة في صناعة القهوة عالميا ومنصة مهمة للتعرف على المنتجات العالمية الجديدة في هذا المجال.

وأوضح أن عمله في هذا المجال بدأ كهواية في عام 2018 من مكان صغير ثم توسع تدريجياً حتى أصبح أحد أكبر المحامص في العين، والتي تقدم منتجات مختلفة للعديد من الجهات المحلية، مشيراً إلى أن مجال عمله انتقل من المحلية إلى العالمية والتصدير إلى جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بدوره، قال خالد السنيدي المدير التنفيذي لكوفي ماركت اينوفيشنز أبو ظبي CMI، عضو جمعية القهوة المختصة، إن شركته مسؤولة عن توزيع معظم ماكينات وآلات صنع القهوة وصيانتها بجانب تقديم دورات تدريبية للتعامل مع تلك المنتجات، لافتاً إلى أن شركته متواجدة في دولة الإمارات وسلطنة عمان منذ 17 عاما، فضلا عن توسعها في عدة دول مثل العراق ومصر والسعودية والأردن.

وأكد أن معرض عالم القهوة يعتبر فرصة لتلاقي جميع المصنعين والموردين، ومنصة لتكوين شراكات لتوريد أهم ماكينات صناعة القهوة من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، مع التوسع في مجال تحميص القهوة، مؤكداً أن قيمة استثمارات شركته وصلت إلى أكثر من 30 مليون درهم.

فيما أشار عبد الباسط المرزوقي مؤسس شركة Cascara لتجارة القهوة، إلى أهمية تنافس الشركات الإماراتية في السوق العالمي لصناعة القهوة وضمان الاستدامة في هذا المجال وسبل تعزيزها مع التأكيد على الالتزام بضمان جودة منتجات القهوة عبر العديد من الممارسات، لافتاً إلى وجود شراكات متعددة لشركته مع عدد من الشركات الأوروبية خاصة في ألمانيا لتوريد ماكينات صناعة القهوة المتخصصة لشركته.

ويأتي تنظيم معرض عالم القهوة 2024 في ظل النمو المضطرد الذي يشهده قطاع القهوة في المنطقة؛ إذ أن قيمة سوق قهوة "الإسبريسو" في الشرق الأوسط وأفريقيا ستصل إلى نحو 1.33 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنةً بنحو 1.085 مليار دولار في عام 2022، ً بنسبة نمو قدرها 2.6 في المئة.

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