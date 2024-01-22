«أسهم دبي» تفتح شهية الأجانب بـ 368.3 مليوناً في 14 جلسة

المصدر: دبي - محمد عباس

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تعززت شهية المستثمرين الأجانب غير العرب في أسهم سوق دبي المالي، منذ مطلع العام الجاري، بفضل الفرص المتنوعة والخيارات الاستثمارية الواعدة، مسجلة صافي استثمار بنحو 368.3 مليون درهم محصلة شراء، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.5 مليار درهم مقابل مبيعات، بقيمة 1.14 مليار درهم.

وكانت لعمليات الشراء الاستباقية على أسهم الشركات القيادية، الدور الأكبر في ارتفاع مؤشر سوق دبي منذ مطلع العام بنسبة 0.54 %، مسجلاً مستوى 4081.71 نقطة، في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تسابق المستثمرون على اقتناص الفرص، والاستفادة من تنوع الخيارات الاستثمارية.

93.8 ألف صفقة

وارتفع إجمالي حجم السيولة في سوق دبي المالي منذ مطلع يناير الجاري، إلى 4.46 مليارات درهم، وسجلت الكميات المتداولة من الأسهم 1.93 مليار سهم، وجاء ذلك عن طريق تنفيذ 93 ألفاً و876 صفقة. واتجه المستثمرون العرب نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 17.2 مليون درهم خلال 14 جلسة، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 303.65 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 286.44 مليون درهم.

توجه السيولة

وتركزت التداولات على عدد من الأسهم التي استحوذت على ثقة المستثمرين، وتصدرت خياراتهم، وشملت «إعمار العقارية» بنحو 918.3 مليون درهم خلال 14 جلسة، ليغلق عند مستوى 7.60 دراهم، بنهاية جلسة الجمعة الماضي، تلاه «الإمارات دبي الوطني»، مع إجمالي سيولة بقيمة 507.3 ملايين درهم، وارتفع بنسبة 0.87 % إلى مستوى 17.45 درهماً، وفي المركز الثالث جاء «دبي الإسلامي»، باستقطابه سيولة بقيمة 349.8 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.4 % إلى مستوى 5.80 دراهم.

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