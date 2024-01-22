«إندكس» تطلق المنصة المتكاملة لإقامة وتنظيم المعارض بالرياض

المصدر: دبي - البيان

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افتتح الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس إندكس القابضة، شركة المنصة المتكاملة لإقامة وتنظيم المعارض في العاصمة السعودية الرياض، وهي أحد المكاتب الإقليمية لإندكس القابضة الإماراتية.

وتمتلك «إندكس للمؤتمرات والمعارض» تاريخاً في قطاع تنظيم الفعاليات يمتد لنحو ثلاثة عقود ولها علاقاتها المتينة مع العديد من البلدان. حيث تنظّم إندكس سنويّاً أكثر من 45 مؤتمراً ومعرضاً عالمياً في الإمارات وكافة أنحاء العالم.

ويعتبر سوق المؤتمرات والمعارض من القطاعات المربحة والمهمة في نجاح اقتصادات الدول، حيث بلغت قيمة السوق العالمي لتنظيم المعارض للعام 2022 نحو 19.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يواصل النمو ليحقق نحو 60.7 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.1 % خلال الفترة من 2022 وحتى 2030.

وتلعب إندكس دوراً مهماً في دفع عجلة نمو الصناعة، حيث بلغت قيمة الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن فعالياتها للعام 2023 نحو 35.8 مليار دولار. وقال الدكتور عبدالسلام المدني: «تأتي الخطوة في إطار استراتيجية طموحة لتعزيز التعاون المتبادل بين الإمارات والسعودية في قطاع تنظيم المؤتمرات والمعارض».

وتتضمن الفعاليات الأخرى التي تنظمها إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي – إيدك دبي، الحدث الرائد على مستوى العالم والمتخصص في طب الأسنان، بالإضافة إلى مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر – دبي ديرما الحدث المتخصص بعلاج الأمراض الجلدية، وتقديم العلاجات التجميلية على مستوى عالمي، ومؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات، أكبر فعالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متخصصة في صناعة الأدوية.

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