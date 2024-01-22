غرفة عجمان تحصل على آيزو الحوكمة المؤسسية

المصدر: عجمان - البيان

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حصلت غرفة تجارة وصناعة عجمان، على آيزو الحوكمة المؤسسية ـ ISO37000، في إنجاز يعكس التزام الغرفة بأعلى معايير الجودة والشفافية في إدارة عملياتها وأنظمتها التشغيلية وتوفير بيئة أعمال مستدامة تضمن الارتقاء بالخدمات وتحسين الكفاءة. وتسلم الشهادة في مقر الغرفة، عبدالله عمر المرزوقي مدير مكتب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان.

وقالت مريم الشحي مديرة إدارة الموارد المالية ـ رئيسة فريق الحوكمة في غرفة عجمان، «تتويج الغرفة بآيزو الحوكمة المؤسسية يتواءم مع هدف الغرفة الاستراتيجي المعني بتصميم وتنفيذ نموذج تشغيلي متكامل يعزز الحوكمة والمرونة والتشاركية، كما يدعم الجهود المبذولة في تحسين الأداء والعمليات الداخلية ويعزز مكانة الغرفة جهة ريادية لها تأثيرها المباشر على التنمية المستدامة وتعزيز جاذبية الإمارة الاقتصادية والاستثمارية».

وقالت أمل المطروشي نائبة رئيسة فريق الحوكمة، إن تطبيق مبادئ الحوكمة في كافة الأنشطة والممارسات يحقق أهداف منها تطبيق مبدأ المسؤولية وتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرارات والسياسات والمساهمة ببناء الثقة بين الغرفة ومتعامليها وشركائها.

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