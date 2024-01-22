«ثري دي اكس بي» تنال لقب «أفضل شركة هندسية ناشئة 2023»

المصدر: دبي - البيان

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فازت مجموعة «ثري دي اكس بي»، والتي تعد أول شركة في المنطقة تقدم حلولاً شاملة للبناء ثلاثي الأبعاد في قطاع الإنشاءات، بجائزة «أفضل شركة هندسية ناشئة للعام 2023»، وذلك في الدورة الثانية من جائزة التميز والإبداع الهندسي 2023.

وشهدت الدورة الثانية من الجائزة لهذا العام زيادة في عدد المشاركات من كافة إمارات الدولة، حيث تقدم للترشح 378 طلباً.

وشاركت مجموعة «ثري دي اكس بي» في معرض التميز، الذي يستعرض أفضل المشاريع والمشاركات والممارسات الهندسية المتميزة أمام الجمهور والزوار. وتركز مجموعة «ثري دي اكس بي» على الاستدامة والابتكار.

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