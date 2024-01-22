«زناب» تكشف عن هوية تجارية جديدة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت منصة «زناب» المحلية عن هويتها التجارية الجديدة «توتل»، ويمثل تغيير الهوية التجارية نقطة تحول مهمة في مسار الشركة، والتزامها بتقديم حلول تكنولوجيا مالية، تلبي احتياجات المستهلكين والشركاء في المنطقة.

وحققت «توتل» خطوات مهمة في المنطقة رغم المنافسة الشديدة، التي يشهدها القطاع، حيث شهدت منذ 2021 نمواً كبيراً، يتجلى في زيادة عدد المعاملات بأكثر من 100 ضعف، بفضل زيادة استخدام الاسترداد النقدي، كما حققت الشركة تقدماً ملحوظاً بفضل معدل عودة العملاء، الذي يتجاوز 83 %.

وتشهد الإمارات زيادة باعتماد الشركات على برامج الولاء، بقيادة منصات التجارة الإلكترونية. ويرتفع سوق الولاء، الذي يتضمن برامج استرداد النقود والمكافآت، بنسبة تزيد على

12 % سنوياً ووصل إلى 1,423 مليون دولار في 2023.

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