نجاح كبير لـ«عروض الشارقة للتسوق» في تعزيز انتعاش الأسواق

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت «عروض الشارقة للتسوق» التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، فعالياتها بعد 36 يوماً من الأنشطة التسويقية والترفيهية التي شهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور منذ انطلاقها في 15 ديسمبر الماضي في مختلف مناطق الإمارة، وقدمت خلالها كبرى المراكز والمحال التجارية المشاركة عروضها الترويجية وتخفيضاتها الكبرى على مختلف أنواع المنتجات والبضائع وأشهر العلامات التجارية. وقد نجحت الفعاليات المتنوعة في تعزيز انتعاش الأسواق والمراكز التجارية.

كما نجحت العروض التي حظيت بمشاركة آلاف المحال التجارية وكبرى مراكز التسوق في توفير أجواء عائلية ممتعة ترافقت مع استمتاع رواد التسوق بفصل الشتاء في الشارقة، واستفادتهم من التنزيلات ومشاركتهم في المسابقات والألعاب وسط الاحتفاء والمتابعة الكثيفة للفقرات الفنية والعروض المدهشة وأداء الفرق التراثية للوصلات المعبرة عن تراث الإمارات، وغيرها من الفعاليات التي نظمتها مراكز التسوق ونشرت البهجة والمرح ورسمت الابتسامات على وجوههم.

فيما تميزت عروض الشارقة للتسوق هذا العام بما قدمته من فعاليات تراثية وفلكلورية وأنشطة ترفيهية جذبت انتباه الزوار واستمتع بها المتسوقون في كافة المراكز التجارية المشتركة في العروض التي امتدت لتشمل المنطقة الشرقية بالشارقة من خلال مبادرة «شتاء كلباء» التي استقبلت الجمهور بعروض تراثية متنوعة أحيتها فرق شعبية من الإمارات ومصر والهند، إلى جانب تقديم العديد من الهدايا والجوائز القيّمة للأفراد والعائلات وعامة الجمهور الذين شاركوا في فقرات المسابقات المفتوحة، وحضروا الفعاليات الفنية والتراثية التي أسهمت في جذب العائلات وفئات متنوعة من الجمهور الذين توافد بكثافة لارتياد المحال المشاركة في العروض.

وأكد محمد العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أهمية عروض الشارقة للتسوق التي تمثل حدثاً تجارياً مميزاً يرضي مجتمع الشارقة وزوارها، ويمنحهم تجارب ترفيهية وتسويقية متعددة وفريدة، واعتبرها إحدى أهم الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تحرص غرفة الشارقة على تنظيمها لتعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أفضل وجهات التسوق الرائدة في المنطقة، موضحاً أن الغرفة تبذل جهوداً كبيرة في تنظيم العروض لتواصل دورها في تحقيق النمو الاقتصادي وترسيخ التنمية المستدامة لمجتمع الأعمال ورفع المبيعات في الأسواق والمراكز والمحال التجارية وتعزيز قطاعي التجزئة والسياحة في جميع مدن الإمارة.

من جهته قال عبدالعزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة: «نفخر بما حققته عروض الشارقة للتسوق من عوائد لقطاع التجزئة ومن خدمة لمجتمع المتسوقين نتيجة للجهود المشتركة بين غرفة الشارقة والقطاعين العام والخاص، حيث يسعى الجميع إلى تقديم تجربة تسوق متكاملة ومتميزة للمتسوقين، وتوفير فرصة للمحال التجارية لزيادة حجم مبيعاتها واستقطاب المزيد من الزوار والعملاء، مشيداً بالمشاركة الواسعة في العروض من قبل المراكز والمحال التجارية التي شملت جميع القطاعات والمنتجات، وتنوعت بين العروض الترويجية والتخفيضات والسحوبات والهدايا، إضافةً إلى الفعاليات الترفيهية والتراثية التي أضفت جواً من المرح والبهجة على المتسوقين والزوار».

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