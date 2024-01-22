مشاريع جديدة وتوسيع نطاق صادرات «دوكاب» في 2024

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكد محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب، أن المجموعة وضعت خطة عمل مدروسة لتحقيق إنجازات استثنائية في 2024، مشيراً إلى أن المجموعة اختتمت عام 2023 بإنجازات كبيرة، ودعمت توجهات دولة الإمارات.

وأفاد المطوع – في تصريحات لـ «البيان» - أن «دوكاب» وضعت خطة واضحة للعام الجديد 2024، لتحقيق المزيد من النجاحات والبناء على مكتسباتها الرائدة طوال مسيرتها التي تبلغ 44 عاماً، حيث استثمرت المجموعة في قاعدة منتجات تهدف إلى خدمة مختلف القطاعات في سياق الاستراتيجية التي تتبناها كمزود عالمي لحلول الطاقة وستعمل على تطوير المزيد خلال الفترة المقبلة، وتعزيز المنتجات التي تحمل شعار «صنع في الإمارات» على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن المجموعة ستعمل نحو توسيع رقعة صادراتها، مشيراً إلى أن «دوكاب» تغطي 55 دولة تتوزع على دول الخليج وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، مؤكداً أن العدد سيزداد خلال عام 2024، كما سيتم الإعلان عن مشاريع جديدة.

وأضاف إن «دوكاب» شهدت نمواً في أعمالها بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، وعززت من مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

الهند

وقال المطوع: استهلت «دوكاب» نجاحات العام الماضي بتدشين مقرها الجديد في بنغالور بالهند، ضمن استراتيجياتها في تعزيز وترسيخ أعمالها في القطاع الصناعي العالمي لتصبح الهند ثاني سوق رئيسي للمجموعة.

وأوضح أن افتتاح المقر الجديد يعتبر أحد أوجه التعاون التجاري والدولي بين الإمارات والهند، ويعتبر خطوة نوعية لترسيخ جذور دوكاب الممتدة في القطاع الصناعي بالهند منذ 35 عاماً، وفرصة للاستفادة من المزايا الجديدة بموجب الاتفاقية التجارية بين الإمارات والهند، والبناء على الإنجازات والعلاقة الوطيدة التي حققتها المجموعة في السوق الهندية.

وأكد أن النجاح هو امتداد لطموحات الشركة واستراتيجياتها التي تعمل على تعزيز أعمالها الموجودة حالياً في 55 سوقاً حول العالم، وتصدر لها 60% من منتجاتها التي تحمل شعار «صنع في الإمارات»، والتي تتميز بجودتها العالية التي يتم تصنيعها بشكل مبتكر ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية، تلبية لطموحات العملاء المختلفة.

وذكر المطوع أن المجموعة وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة «سوماجيك» Somagec Group (شركة الهندسة المغربية الرائدة)، بهدف تطوير أنظمة الطاقة والنقل والكهرباء في أنغولا، وهو إنجاز مهم لمجموعة دوكاب خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم خطوة مهمة لدخول دوكاب إلى أنغولا للمرة الأولى، مما يؤكد التزام المجموعة بمواصلة توسيع تواجدها العالمي، حيث تقوم بتصدير منتجاتها التي تحمل شعار «صنع في الإمارات» إلى 15 دولة في أفريقيا، وهو ما يعادل نحو 27% من إجمالي أعمالها على مستوى العالم، أي ما يصل إلى أكثر من ربع أعمالها للقارة الأفريقية.

وقال المطوع: «من أهم المشاريع الأخرى للمجموعة مشروع مصنع دوكاب الذكي «Blade»، الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0»، إذ يدمج المشروع بين مزايا الاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليلات البيانات الضخمة وإدارة سلسلة التوريد الذكية في عمليات دوكاب التشغيلية ومن المتوقع أن يحقق المشروع نتائج رائعة، مع زيادة الكفاءة الإجمالية للمعدات (OEE) بنسبة 20% وتقليل إجمالي وقت تعطل الماكينة بنسبة 30% في غضون عام، وهي خطوات بالغة الأهمية لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بالمجموعة».

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