اتهام مؤسس «يو إس آي تيك» بالاحتيال

المصدر: (نيويورك - بلومبرغ)

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وجّه المدعون الفيدراليون في نيويورك، تهمة الاحتيال على المستثمرين بحوالي 150 مليون دولار إلى المؤسس الألماني الجنسية لشركة «يو إس آي تيك»، وهي منصة تعدين عملات مشفرة وتداول أصول رقمية، في لائحة اتهام تضمنت مخطط تسويق غير قانوني متعدد المستويات. وقالت السلطات، إن هورست جيشا (64 عاماً) يواجه تهمة الاحتيال بأوراق مالية وغسل أموال واحتيال إلكتروني وتهماً أخرى.

وفقاً للائحة الاتهام، أغلق جيشا منصة «يو إس آي» عبر الإنترنت، ونقل الكثير من أصول «بتكوين» و«إيثر» إلى حسابات كانت تابعة له، بعد أن وعد المستثمرين بعوائد تصل إلى 140%. قال ممثلو الادعاء إنه أُلقي القبض عليه في 23 ديسمبر الماضي أثناء شروعه بقضاء إجازة في ميامي.

ادعى جيشا، الذي عاش في البرازيل وإسبانيا، أن «يو إس آي» كانت في عام 2017 أول منصة تداول مؤتمتة لـ«بتكوين» في العالم، وأنها جعلت استثمارات العملات المشفرة في متناول المستثمرين الأفراد.

وجمع جيشا أموالاً من مستثمرين أمريكيين من خلال حملات تسويقية قوية في أماكن مثل نيويورك ولاس فيغاس، وفقاً للائحة الاتهام. قال ممثلو الادعاء إنه بعد أن بدأت السلطات التحقيق، أغلق جيشا المنصة في مارس 2018، وأوقف عمليات سحب أصول مشفرة المملوكة للمستثمرين بحوالي 150 مليون دولار، ولا تزال مفقودة.

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