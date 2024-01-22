برنامج حافل بالفعاليات ضمن «ليالي الشتاء» في «جي بي آر»

المصدر: دبي- البيان

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تقدم «ليالي الشتاء» في «جي بي آر» سلسلة حافلة من الفعاليات والتجارب وورش العمل المخصّصة للأطفال والعروض الترفيهية الحية، ومجموعة رائعة من تجارب تناول الطعام والتسوّق، حتى 3 مارس. ويحظى زوار الوجهة يومي الجمعة والسبت بفرصة مشاهدة مجموعة من الأفلام الشهيرة مجاناً في الهواء الطلق، والتي يتم عرضها مرتين في اليوم عند الساعة 5 والساعة 7 مساءً. كما تخصّ الفعالية ضيوفها بمجموعة من العروض الترفيهية الحية، حيث تقدّم عروضاً جديدة كل سبت وأحد في الأوقات التالية: الساعة 06:00 و07:00 و08:00 مساءً .

ويشارك أيام الجمعة بعض الفنانين الموهوبين من عازفي الإيقاع والساكسفون والكمان بعروض موسيقية مباشرة في الأوقات التالية: الساعة 06:00 و07:00 و08:00 مساءً، حيث يضفون طابعاً من المرح على أجواء الوجهة ويحولون كل موقع منها إلى مسرح موسيقي نابض بالحياة. وستتوجه الأنظار إلى احتفالات رأس السنة الصينية أيام 2 و3 و9 و10 فبراير، حيث يمكن لزوار الوجهة الاستمتاع بعروض احتفالية مستوحاة من المناسبة إلى جانب تنظيم ورش عمل الأطفال بإلهام من رأس السنة الصينية.

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