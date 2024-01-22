برنامج حافل بالفعاليات ضمن «ليالي الشتاء» في «جي بي آر»
تقدم «ليالي الشتاء» في «جي بي آر» سلسلة حافلة من الفعاليات والتجارب وورش العمل المخصّصة للأطفال والعروض الترفيهية الحية، ومجموعة رائعة من تجارب تناول الطعام والتسوّق، حتى 3 مارس. ويحظى زوار الوجهة يومي الجمعة والسبت بفرصة مشاهدة مجموعة من الأفلام الشهيرة مجاناً في الهواء الطلق، والتي يتم عرضها مرتين في اليوم عند الساعة 5 والساعة 7 مساءً. كما تخصّ الفعالية ضيوفها بمجموعة من العروض الترفيهية الحية، حيث تقدّم عروضاً جديدة كل سبت وأحد في الأوقات التالية: الساعة 06:00 و07:00 و08:00 مساءً .
ويشارك أيام الجمعة بعض الفنانين الموهوبين من عازفي الإيقاع والساكسفون والكمان بعروض موسيقية مباشرة في الأوقات التالية: الساعة 06:00 و07:00 و08:00 مساءً، حيث يضفون طابعاً من المرح على أجواء الوجهة ويحولون كل موقع منها إلى مسرح موسيقي نابض بالحياة. وستتوجه الأنظار إلى احتفالات رأس السنة الصينية أيام 2 و3 و9 و10 فبراير، حيث يمكن لزوار الوجهة الاستمتاع بعروض احتفالية مستوحاة من المناسبة إلى جانب تنظيم ورش عمل الأطفال بإلهام من رأس السنة الصينية.