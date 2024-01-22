مركز دبي للسلع المتعددة يستقطب المزيد من مرافق الضيافة

المصدر: دبي - البيان

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يواصل مركز دبي للسلع المتعددة استقطاب المزيد من مرافق الضيافة العالمية حيث أعلن توقيع شراكة مع مجموعة ريكاس للضيافة لافتتاح فرع جديد للمطعم والمقهى البرتغالي «لانا لوسا» في فندق سو/أبتاون دبي، الوجهة الفندقية العصرية في أبتاون تاور التابع للمركز.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: دبي تشتهر بكونها وجهةً عالميةً تضم سلسلة واسعة ومتنامية من المطاعم والمقاهي المتنوعة، التي تضمن تلبية مختلف الأذواق، بدايةً من المطاعم والمقاهي المحلية وصولاً إلى المطاعم الدولية الفاخرة.

ونحن سعداء بانضمام مطعم لانا لوسا إلى برج أبتاون، ما سيعزز مجموعتنا المتنامية من خيارات المطاعم والمقاهي الفاخرة في منطقة أبتاون دبي ككل، تماشياً مع التزامنا ببناء وجهة أخرى متميزة في الإمارة.

ويعد برج أبتاون تاور أول برج شاهق الارتفاع يتم بناؤه في منطقة أبتاون دبي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي من المقرر أن تضم سبعة أبراج متوسطة الارتفاع إلى جانب برجين شاهقي الارتفاع يشكل أبتاون أحدهما.

وسيسهم البرج عند اكتماله في إرساء معايير جديدة للمشاريع متعددة الاستخدامات في المنطقة، حيث سيوفر خيارات متنوعةً في مجالات التجزئة والمطاعم والمقاهي والضيافة الفاخرة، وتجارب العيش الراقية، والمجتمعات المستدامة. وستضم المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة أبتاون دبي برجين مكتبيين متوسطي الارتفاع، على أن تبدأ أعمال البناء والتشييد في الربع الأول 2024.

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