«اقتصادية الشارقة» تنظم دورة الحس الأمني لضباطها التجاريين

المصدر: الشارقة- البيان

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نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ورشة عمل تدريبية بعنوان الحس الأمني، بمشاركة 35 موظفاً من الضباط التجاريين، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، واستهدفت الدورة توفير التدريب والتأهيل للضباط التجاريين لصقل مهاراتهم، وفق أحدث المعطيات التي تستهدف تعزيز قدرة المشاركين على الارتقاء بالحس الأمني، وفهم الأساليب الصحيحة لمواجهة المواقف المختلفة.

وتضمنت الدورة، التي عقدت في مبنى الدائرة الرئيس، عدداً من المحاور، أبرزها التعريف بالحس الأمني، والآليات التي تعزز لدى الضباط التجاريين القدرة على فهم لغة الجسد، بهدف رفع إمكاناتهم في رصد المعلومات التي تهدد سلامة المجتمع، وكذلك تعزيز قدرات المشاركين على الحس الأمني، من خلال فهم أسسه وكيفية تنميته، والتنبؤ بالمخاطر وسرعة الاستجابة.

وقال حمد المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، تتضمن الخطط التدريبية السنوية للدائرة، عقد سلسة من الدورات التي تشمل جميع الجوانب المختلفة للعاملين بالدائرة، بهدف تطوير قدراتهم الوظيفية، وأكد أن عقد مثل هذه الدورات، يهدف لتعزيز وتأهيل كوادر الدائرة الرقابية، على أسس مهنية وقانونية، ولتفعيل دورهم، والارتقاء بالمستوى الفني والمهني للعاملين في شتى المجالات، والذي بدوره يسهم في إحداث نقلة نوعية في تطوير آلية العمل، وتحسين الأداء، بما ينعكس بدوره على جودة الخدمات المقدمة.

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