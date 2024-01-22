جمارك دبي: إصدار 13 إعلاناً وسياسةً جمركيةً في 2023 لإطلاع المتعاملين على التحديثات

المصدر: دبي - البيان

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تحرص جمارك دبي على إطلاع المتعاملين باستمرار على كل التحديثات التي يجري تطبيقها في الإجراءات الجمركية من خلال إصدار إعلانات جمركية متتابعة تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية تطبيق الاتفاقيات الاقتصادية والقرارات المتعلقة بمكافحة الإغراق والقيود المحددة للتجارة ببعض البضائع.

وبلغ عدد الإعلانات الجمركية التي أصدرتها جمارك دبي في 2023 نحو 13 إعلاناً وسياسة جمركية وفرت للمتعاملين معلومات مفصلة تمكنهم من إنجاز معاملاتهم الجمركية بوضوح وشفافية تامة ما يضمن لهم تجنب كافة التعقيدات عند تنفيذ عملياتهم التجارية.

وقال أحمد الخروصي مدير إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ في قطاع السياسات والتشريعات: «نحرص على إطلاع المتعاملين على كافة المستجدات المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الاقتصادية والقرارات المتعلقة بالتجارة ببعض البضائع من خلال إصدار الإعلانات والسياسات الجمركية ونشرها على موقع الدائرة، لضمان تعرف المتعاملين عبر هذه الإعلانات إلى الإجراءات الجمركية المطبقة وكيفية تنفيذها من قبلنا، لنحقق بذلك أعلى درجات الوضوح والشفافية ونطبق التزاماتنا تجاه المتعاملين بالكامل، حيث تعد خدمة الإعلانات الجمركية من أكثر الخدمات الإلكترونية لدى الدائرة التي يقبل المتعاملون على استخدامها».

وأضاف الخروصي: «تلتزم جمارك دبي بتزويد المتعاملين باستمرار بكافة المعلومات التي تمكنهم من استكمال عملياتهم التجارية وإنجاز معاملاتهم الجمركية دون تأخير، وتدعم الإعلانات الجمركية قدرة المتعاملين على اتخاذ قراراتهم التجارية بطريقة سليمة تضمن لهم اختصار الوقت والجهد اللازم من أجل توصيل بضائعهم التجارية إلى الأسواق دون عناء، وذلك انطلاقاً من حرص جمارك دبي على دعم تيسير حركة التجارة لتعزيز التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات».

وقد شملت الإعلانات الجمركية التي أصدرتها جمارك دبي في 2023 توضيحاً لأحدث الخدمات التي يمكن الحصول عليها رقمياً والتحديثات المتعلقة بتصنيف وتبويب البضائع والإجراءات الخاصة بتطبيق اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وكذلك القيود المطبقة على التجارة ببعض البضائع، حيث تستمر الدائرة بإصدار إعلانات جمركية جديدة تبعاً للمستجدات التي تتطلب تطبيق إجراءات منظمة حديثة للعمليات التجارية والمعاملات الجمركية.

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