أجندة شاملة لـ«بريك بلك الشرق الأوسط» لدعم قطاع الإمداد والتوريد

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط 2024»، الذي يقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، أجندة أعماله لتحفيز نمو وتقدم القطاع في المنطقة. ومن المقرر انعقاد الحدث في الفترة من 12 إلى 13 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، ويُعد الحدث الرائد لقطاع نقل البضائع السائبة والمعدات الضخمة للمشاريع الكبرى. وسيسلط المؤتمر الضوء على الموضوعات المحورية؛ مثل التنمية المستدامة للقطاع، واعتماد الحلول الرقمية المتقدمة، واستكشاف فرص النمو في الأسواق الحيوية مثل دولة الإمارات والسعودية وأفريقيا.

ومن المتوقع أن تستقطب نسخة 2024 من الحدث أكثر من 8000 زائر من أكثر من 100 دولة. وسيغطي الحدث موضوعات مهمة قام بإعدادها المجلس الاستشاري للمؤتمر والذي يضم أعضاء من كبرى المؤسسات والجهات المرموقة في الصناعة، وفي مقدمتها أدنوك للإمداد والخدمات، و«إير برودكتس»، و«بي بي سي تشارترنج»، و«دي بي شينكر»، و«دي إس في»، و«فلور».

حوارات

وسيتم تنظيم سلسلة من الحوارات الاستراتيجية، تضم عدداً من خبراء الصناعة من جميع قطاعات سلسلة الإمداد والتوريد في المنطقة ومن أهمها جلسة الحوار الخاصة باستعراض المشاريع الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجلسة الحوار الخاصة بالمشاريع العملاقة في السعودية، إضافة إلى جلسة حوار أخرى لمناقشة الفرص الواعدة في أفريقيا، وجلسة خاصة بسوق الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي. وستحدد النسخة القادمة من الحدث آفاق الأعمال الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، كما ستشمل المناقشات دور المشاريع العملاقة؛ في دفع النمو الاقتصادي في المنطقة والأسواق الجديدة.

تبادل المعرفة

وقال بن بلامير، مدير الفعاليات في بريك بلك الشرق الأوسط: «نحرص على أن نكون منصة مثالية تجمع المعنيين في الصناعة، ليتم التفاعل وتبادل المعرفة في ما بينهم. وللقيام بذلك قمنا بتحديد أهم القضايا وركزنا على الأسواق الجديدة التي تمتلك فرصاً هائلة لنمو الصناعة في المنطقة».

وأضاف: "تم تصميم أجندة الفعاليات لمواجهة التحديات واقتناص الفرص الفريدة التي تشهدها الصناعة. والعمل على معالجة أهم الموضوعات في مشهد سريع التغير، وقد تم إعداد جدول أعمالنا بدعم استراتيجي كبير من قبل مجلسنا الاستشاري، ليشكل خارطة طريقٍ لتوجيه القطاع نحو إيجاد الحلول العملية للقضايا الرئيسة، وتعزيز تجربة مشاركة الحضور".

اتجاهات وتوقعات

وسيخصص المؤتمر جلسة حوارية لاستعراض أهم الاتجاهات الجديدة المؤثرة في مجال إدارة المشاريع واحتساب التكاليف. وستجمع جلسات «اتجاهات التجارة وإدارة الأسطول البحري» و«توقعات تغيّر الأسعار وسعة الحمولة والمحافظة على الاستدامة» و«الخدمات اللوجستية الشاملة من خلال الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة الأعمال في إدارة الموانئ»، عدداً من أهم خبراء الصناعة لمناقشة تأثير تقلبات الأسعار خلال الأشهر القادمة، وسبل معالجة التحديات المستمرة التي تواجه الصناعة في خضم عدم الاستقرار الجيوسياسي.

وستناقش جلسة «إعادة التفكير في أنماط الشحن» وجلسة «تجارب عملية لتبني التكنولوجيا اللوجستية في المشاريع الصناعية» آليات جديدة لتغيير نموذج العمل التقليدي في قطاع الشحن، لاختيار الطريقة الأفضل في تقليل المخاطر خلال تنفيذ المشاريع كما ستركز الجلسات على أحدث التقنيات لرفع كفاءة العمليات.

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