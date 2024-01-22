المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك أكثر من 200 علامة تجارية في معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية 2024، الذي تقام النسخة الثالثة منه خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مساحة تزيد على 9500 متر مربع.

وقال ناصر البحري، المدير العام لنيرفانا للمعارض والمؤتمرات: «إن المعرض منصة ديناميكية تمثل تحول النقل الكهربائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات الخاصة التي تقود الحركة نحو النقل المستدام من خلال مبادرات رائدة، فإن الأثر التحولي سيصنع الفرق.

وتعد النسخة الثالثة من EVIS أبوظبي بمبادرات مثيرة، بما في ذلك «واحة التكنولوجيا» وجوائز الشركات الناشئة والجامعات، واختبارات التجربة المجانية للقيادة الخارجية للمركبات الكهربائية، والمزيد من الأنشطة المثيرة. وسيركز الحدث على مسار النقل المستقبلي، لذلك ندعو الجميع للانضمام إلى هذا التجمع المميز للتواصل والتعاون والمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل أكثر اخضراراً وأكثر استدامة».

تواجه منطقة الشرق الأوسط في سبيل الاستدامة، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، تحدياً ملحوظاً، وهو أنها من بين أعلى المصدرين لغازات الاحتباس الحراري للفرد في العالم، نظراً بشكل رئيسي إلى الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري. ومن المعروف أن كل دولة وضعت أهدافاً طموحة للحد من الانبعاثات وتبني ممارسات صديقة للبيئة، مع تركيز قوي على الانتقال نحو النقل المستدام.

وتهدف الإمارات، من خلال سياسة السيارات الكهربائية الوطنية المحدثة، إلى خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 20%، ونشرت 914 محطة شحن للسيارات الكهربائية نهاية عام 2023. إضافة إلى ذلك، الهدف هو أن تكون 50% من المركبات في البلاد كهربائية بحلول عام 2050.

وتخطط دبي، وتتوافق مع هذه الرؤية لاقتناء 30% من مركبات الحكومة كسيارات كهربائية أو هجينة بحلول عام 2023. يقدر حجم سوق المركبات الكهربائية في الإمارات بنحو 249.90 مليون دولار عام 2023، ما يشكل 1% من قطاع السيارات الحالي.

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