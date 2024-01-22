50 شركة تستعرض حلولها المبتكرة بمعرض الذيد الزراعي

المصدر: الشارقة - وام

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شهدت فعاليات معرض الذيد الزراعي الذي نظّمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة عرضاً لمجموعة واسعة من الحلول والتقنيات المبتكرة لتنمية الزراعة وأصناف جديدة من المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية بما يعزز من أهمية الحدث ودوره في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

وجاء تركيز الدورة الأولى من المعرض الذي اختتم فعالياته مساء أمس في مركز إكسبو الذيد على دعم المزارعين وتعزيز قدرتهم على تبني ممارسات الزراعة المستدامة من خلال ما تقدمه أكثر من 50 شركة مشاركة بالحدث من عرض لأحدث الابتكارات والأسمدة العضوية والمبيدات والمعدات التكنولوجية والخدمات التي تسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي ورفع معدلاته والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وخفض تكاليف الإنتاج وكل ما يدعم إطلاق مشروعات زراعية مستدامة ومتلائمة مع طبيعة المناخ في الإمارات ومنطقة الخليج.

وتميز المعرض بتقديم مجموعة واسعة من أفضل أنواع بذور الخضراوات والبذور الصالحة للزراعة في البيوت وغيرها من البذور الملائمة للزراعة المستدامة والأكثر إنتاجية ومقاومة للآفات والتي تتأقلم مع الطقس الحار إلى جانب عدد من المنتجات المعززة للإنتاج الزراعي والتي تشمل الأسمدة الصديقة للبيئة والمبيدات الحيوية التي تساعد على الحد من استخدام المبيدات الكيميائية الضارة بالبيئة، إضافةً إلى البذور الهجينة ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض في مساهمة لتحقيق الهدف المتمثل في مساعدة المزارعين والمستثمرين في هذا القطاع بالإمارات على استدامة الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية الزراعية وخفض التكاليف.

وشكل المعرض منصة مهمة لتعزيز قدرة المزارعين وأصحاب المزارع على اتباع أفضل الممارسات الزراعية في تقليل استخدام المياه وتحسين خواص التربة وتعزيز جودة وكمية الإنتاج المحلي من خلال ما تضمنه من ندوات وورش حوارية سلطت الضوء على سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الزراعة الحديثة والأنماط الزراعية المستدامة والذكية مناخياً والتي تستند في مجملها إلى التقنيات والحلول المبتكرة كالزراعة المحمية والزراعة بدون تربة (الزراعة المائية) والزراعة العضوية والعمودية وتوفير حلول مستدامة.

وأتاح معرض الذيد الزراعي فرصة متميزة للشركات العارضة للتواصل مع أكبر عدد من زوار المعرض والمزارعين وتقديم فكرة أوسع عن طبيعة الزراعة العضوية والتأكيد على سلامة المنتجات العضوية من أية كيماويات أو مضافات بمختلف مراحل إنتاجها.

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