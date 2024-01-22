« عالم القهوة بدبي» منصة لاستكشاف آفاق نمو القطاع عالمياً

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أمس، فعاليات الدورة الثالثة لمعرض «عالم القهوة - دبي 2024»، الذي تنظمه «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصة» العالمية، والذي تستمر فعالياته حتى يوم غد.

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 1650 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية، وبزيادة 50 % في المساحة، ويكتسب المعرض هذا العام أهمية خاصة، في ظل الإقبال العالمي الواسع من 51 دولة، للمشاركة في فعالياته المتنوعة.

وتجوّل معالي ابن طوق بين أجنحة المعرض، يرافقه كل من تيمور عبد الجليل القنصل العام للجمهورية القيرغيزية في دبي والإمارات الشمالية، ويانس أبوستلوبوس رئيس جمعية القهوة المختصّة، وخالد الحمادي النائب الأول للرئيس التنفيذي لدي إكس بي لايف.

وأكد معاليه، أن المعرض يُعد منصة بارزة تجمع رواد ومحبّي القهوة والعاملين في هذه الصناعة الرائدة من جميع أنحاء العالم، لاستكشاف آفاق النمو، ومختلف الأنشطة والفعاليات المرتبطة بها، معرباً عن سعادته بالحضور اللافت للزوّار، والمشاركة المتنامية للعلامات التجارية والعارضين من مختلف أنحاء العالم، مثنياً على كفاءة التنظيم.

كما زار معاليه منطقة «روسترز فيلدج»، وجناحي «كابينغ روم» و«برو بار»، واطلع على تحضيرات تنظيم «البطولة الوطنية لفن اللاتيه»، و«بطولة الإمارات الوطنية للباريستا»، التي تتيح فرصة التأهل لـ «البطولة العالمية للباريستا»، كما تابع التحضيرات لجائزة منصّة الابتكار في القهوة «كوفي ديزاين أوورد»، وجائزة أفضل منتج جديد «بست نيو برودكت أوورد».

وتركّز دورة هذا العام على الاستدامة في مجال القهوة وسبل تعزيزها، وضرورة تبنّي الممارسات المسؤولة، وضمان استمراريّة سلاسل إمداد القهوة، وتُجسّد هذه الدورة التطوّر والنموّ في سوق القهوة على مستوى المنطقة، في ظل تنامي الطلب على مُختلف منتجاتها، وتزايد الإقبال على القهوة المختصّة.

ويسلّط المعرض عبر سلسلة من المحاضرات وورش العمل، الضوء على حركة القهوة المستدامة، التي تتسم باعتماد ممارسات زراعيّة صديقة للبيئة، بما في ذلك تقليل استخدام المبيدات الحشرية والكيماويات، وزراعة نباتات القهوة تحت مظلّة من الأشجار، لمحاكاة البيئة الطبيعيّة للغابات، وتعزيز التوازن البيئي، وحماية التنوّع البيولوجي، والارتقاء بجودة القهوة.

وشهد اليوم الأول تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة، أبرزها جلستان حول القهوة اليمنيّة، قدّمت الجلسة الأولى ميرفت حيدر، بينما تحدّثت فاطمة خبير في الجلسة الثانية، وتطرّقت جوليا ليش في جلسة الثالثة لأهم منهجيات «كولد برو».

من جانبها، قالت شوق بن رضا، مديرة «عالم القهوة 2024».. إن المعرض هذا العام، يشمل برامج جديدة من ورش العمل والمحاضرات، ويشهد تنظيم فعاليات متنوّعة، مثل مسابقتي «جوائز تصميم القهوة» و«أفضل منتج جديد»، اللتين تهدفان للاحتفاء بالابتكار والتميز في مجال القهوة، وتعزيز آفاق التعاون والشراكة بين العارضين والزوّار المتخصّصين.

وقال خالد الملا رئيس مجلس إدارة جمعية القهوة المختصة في الدولة، إن المعرض يستقطب الشركات المحلية والدولية المتخصصة في صناعة القهوة، وفرصة للتعرف إلى ثقافات وفنون تحضير القهوة، ومواكبة أحدث اتجاهات الصناعة، ومشاركة الخبرات حول سبل تعزيز الاستدامة في قطاع القهوة.

وقالت أليشيا بايلي رئيسة شركة JAMROCK GREEN CROPS «إنها تشارك بمعرض عالم القهوة - دبي للمرة الأولى، حيث يتيح فرصة فريدة لعرض المنتجات على الصعيدين المحلي والعالمي، وتعزيز الحضور في المنطقة، مع التأكيد على الالتزام بضمان جودة منتجات القهوة عبر العديد من الممارسات، بما في ذلك استخدام الأسمدة العضويّة».

ويأتي تنظيم معرض عالم القهوة 2024، في ظل النمو المطرد الذي يشهده قطاع القهوة في المنطقة، إذ إن قيمة سوق قهوة «الإسبريسو» في الشرق الأوسط وأفريقيا، ستصل إلى نحو 1.33 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنةً بنحو 1.085 مليار دولار في عام 2022، بنسبة نمو قدرها 2.6 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز