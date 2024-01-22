250 مليون زائر لمرافق قطاع الترفيه والتسلية في المنطقة بحلول 2028

المصدر: دبي - البيان

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يتوقع أن يستقبل قطاع الترفيه والتسلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي 250 مليون زائر بحلول عام 2028، مما يسهم بمبلغ 14 مليار دولار في اقتصاد المنطقة، وفقاً لبحث أجرته شركة «ريدسير» (Redseer) الاستشارية.

وفي الوقت الذي يظهر فيه القطاع مرونة وتوقعات نمو قوية مع قيام كل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتطوير وتنويع محفظتها من العروض الفريدة، لتلبية احتياجات الزوار والمقيمين، أعلن مجلس الترفيه والجذب السياحي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينالاك» عن جوائزه السنوية في حفل لتكريم من يدفعون صناعة الترفيه والتسلية الإقليمية قدماً.

وتقبل النسخة السادسة من جوائز «مينالاك» الآن الترشيحات عبر 27 فئة لمشغلي الترفيه والمصنعين والموردين، والموعد النهائي للتقدم هو 31 يناير 2024.

وقال مايك ريجبي، رئيس لجنة الفعاليات في «مينالاك» والمدير العام ونائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والهند لشركة «وايت واتر»: «يبين حفل توزيع جوائز «مينالاك» الدور المحوري لقطاع الترفيه والتسلية في الاستراتيجية الاقتصادية المتنوعة الطويلة المدى للمنطقة.

تكرم جوائزنا الجهود والإنجازات ونقاط القوة المذهلة لجميع المشاركين في صناعة الترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك تسمح هذه الأحداث بمشاركة المعرفة والخبرة عبر قاعدة أعضائنا مما يساعد على تطور القطاع ونموه». بمجرد إغلاق جولة الترشيح ستقوم لجنة تحكيم بارزة بتقييم الترشيحات وفقاً للمعايير المحددة في كل فئة.

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