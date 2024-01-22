«كهرباء الشارقة» تعرض أحدث خدماتها للقطاع العقاري

المصدر: الشارقة - البيان

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استعرضت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، خلال مشاركتها في معرض الشارقة العقاري لعام 2024 الذي اختتمت فعالياته السبت الماضي، أحدث خدماتها وجهودها في مجال التحول الرقمي وأفضل الممارسات لتقديم خدمات البنية الأساسية من الطاقة الكهربائية والمياه والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المتعاملين من كافة الفئات وتعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها الهيئة للقطاع العقاري عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي، كما تم إطلاق منصة لاستقبال طلبات التوصيل للخدمات للتيسير على المتعاملين.

وأوضح المهندس عبدالرحيم الزرعوني، مدير إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن قائمة الخدمات التي استعرضتها الهيئة خلال المعرض تضمنت التقديم على خدمة اعتماد مخططات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لكافة أنواع المشاريع السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، بالإضافة إلى المشاريع التطويرية والتقديم على خدمة التوصيل المؤقت للكهرباء والمياه والتقديم على خدمة التوصيل الدائم لكافة الخدمات. وأشار إلى أن إدارة الخدمات المشتركة بالهيئة تقدم خدمات أخرى تشمل احتساب رسوم التوصيل واعتماد مخططات.

وأكد إبراهيم الحمادي رئيس قسم العقود والمناقصات، أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تحرص على التطوير المستمر لخدماتها وتوفير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وفق أفضل المعايير لكافة القطاعات والتخطيط لتلبية الاحتياجات المستقبلية.

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