«أنيب» تطرح خدمات تأمينية مبتكرة للأفراد المقيمين في دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت النابودة لخدمات الوساطة التأمينية «أنيب»، التي تتميز بمنتجاتها المبتكرة، التي ترتكز على خدمة المتعاملين، عن طرحها جُملة من عروض التأمين الصحي المخصصة للأفراد، وتأتي تلك الخطوة استجابةً للاحتياجات الصحية المتطورة لسكان إمارة دبي، والتي من المتوقع أن ترتفع أعدادهم بشكل كبير، وفقاً لخطة أجندة دبي الاقتصادية 2030.

ويستهدف التوسع في محفظة العروض الطبية، كلاً من الموظفين الذين يعولون أسرهم، بالإضافة إلى المستثمرين المقيمين في دبي، في ظل ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، يجعل من الضروري اختيار التغطية الصحية المناسبة للعائلات وأفراد الأسرة.

وتشير التقديرات إلى أن عملية إيجاد التأمين المناسب، يمكن أن يكون صعباً، حيث يتم بالفعل تغطية العديد من الموظفين من قبل شركاتهم أو مؤسساتهم.

وقالت غورفين سوري نائب رئيس قسم التأمين الصحي في «أنيب»، متحدثة عن العروض الموسعة الجديدة والمخصصة للرعاية الشخصية الصحية: «بينما تواصل دبي تطورها وجذب مزيد من السكان، تلتزم «أنيب» بمواكبة التطورات الاقتصادية والتنموية، وطرح عروض تحاكي تلك التغيرات المتسارعة.

وأود التنويه بأن عروض التأمين الطبي الفردي المطورة التي طرحناها، تعكس تفانينا في توفير حلول الرعاية الصحية الشاملة والمتاحة بسهولة. كما أننا حريصون على تصدر المشهد في مدينة عصرية تتحدى المستحيل، كما أننا نهدف إلى ضمان رفاهية كل فرد في هذا المجتمع».

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