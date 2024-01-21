غرفة عجمان تحصل على أيزو الحوكمة المؤسسية

المصدر: عجمان - البيان

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حصلت غرفة تجارة وصناعة عجمان على أيزو الحوكمة المؤسسية ـ ISO37000، ضمن إنجاز يعكس التزام الغرفة بأعلى معايير الجودة والشفافية في إدارة عملياتها وأنظمتها التشغيلية وتوفير بيئة أعمال مستدامة تضمن الارتقاء بالخدمات وتحسين الكفاءة.

تسلم أيزو الحوكمة المؤسسية في مقر الغرفة، عبدالله عمر المرزوقي، مدير مكتب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان.

وقالت مريم الشحي، مدير إدارة الموارد المالية، رئيس فريق الحوكمة في غرفة عجمان: «إن تتويج غرفة عجمان بأيزو الحوكمة المؤسسية يتواءم مع هدف الغرفة الاستراتيجي المعني بتصميم وتنفيذ نموذج تشغيلي متكامل يعزز الحوكمة والمرونة والتشاركية، كما يدعم الجهود المبذولة في تحسين الأداء والعمليات الداخلية ويعزز مكانة الغرفة بوصفها جهة ريادية لها تأثيرها المباشر على التنمية المستدامة وتعزيز جاذبية الإمارة الاقتصادية والاستثمارية».

ولفتت إلى أن شهادة الأيزو جاءت نتيجة جهود استثنائية وتفانٍ في تحسين هياكل الحوكمة الداخلية وتحديث السياسات والإجراءات، لا سيما وأن أيزو 37000 يجسد مدى الالتزام بأفضل الممارسات في مجال الحوكمة المؤسسية.

من جانبها أفادت أمل حميد المطروشي، نائب رئيس فريق الحوكمة، أن تطبيق مبادئ الحوكمة في كل الأنشطة والممارسات يحقق مجموعة من الأهداف، منها تطبيق مبدأ المسؤولية وتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرارات والسياسات والمساهمة في بناء الثقة بين الغرفة ومتعامليها وشركائها من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى أن تطبيق الحوكمة يعزز مبدأ المساءلة عبر تحديد وتقييم الأداء بشكل دائم وضمان تحقيق أهداف وخطة الغرفة الاستراتيجية، إلى جانب تحسين الكفاءة والخدمات.

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