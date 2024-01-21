«ورلد فاينانس»: دبي مركز عالمي للمال والأعمال

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت «ورلد فاينانس»، أن دبي توظف مقوماتها الحالية للتوسع بشكل أكبر لتنفيذ خطتها لترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للمال والأعمال بحلول 2033.

وأوضحت المجلة أن المؤشر العام لسوق دبي المالي، ارتفع بنحو 30 % خلال الأشهر الـ 12 الماضية وهي النسبة الأعلى بين المؤشرات في العالم؛ فعلى سبيل المثال كان مؤشر فاينانشيال تايمز 100 ثابتاً، بينما ارتفع مؤشر داو جونز 15 % فقط، وهو نفس نسبة الارتفاع في مؤشر دي إي 40 في فرانكفورت الألمانية في حين ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة أقل من 7 %.

وأضافت في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، أن قطاع العقارات يقود الطفرة الاقتصادية في دبي.

ولفتت «ورلد فاينانس»، إلى أن خطة دبي D33، تركز على النمو والاستثمار الأجنبي والتجارة، بهدف تحويل دبي على مدى السنوات العشر المقبلة إلى واحدة ضمن أفضل 3 وجهات سياحية وتجارية دولية، عبر بيئة الأعمال التنافسية، وخفض تكاليف الأعمال، كما أنّها تركّز على مضاعفة حجم تجارة دبي الخارجية، وتحويل الإمارة إلى واحدة من أكبر 5 مراكز لوجستية عالمية، و4 مراكز مالية عالمية.

وضمن أفضل 3 وجهات عالمية للزوار من رجال الأعمال والترفيه. واستعرض الموقع باقة من المبادرات التي تندرج ضمن أجندة دبي D33، والتي من بينها جلب 65 ألف شاب إماراتي إلى سوق العمل في القطاعات الواعدة، وإطلاق مبادرة «ذا ساند بوكس»، وهو أول مقر حكومي في عالم الميتافيرس.

والتي ستسمح باختبار وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة، لجعل دبي مركزاً لاحتضان الابتكارات. وأشار الموقع إلى أنَّ دبي تستقطب المستثمرين المحتملين عبر سياسات مبتكرة، مثل 0 % ضريبة على الدخل وضريبة الشركات في المناطق الحرة في دبي، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % فقط.

كما تُعدّ الإمارة أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وتبحث عن مستثمرين وشركاء من الخارج في 9 قطاعات واعدة تشمل الرعاية الصحية والأدوية إلى التجارة والخدمات اللوجستية، ومن التمويل إلى الطيران - وحتى استكشاف الكواكب.

وفقاً للموقع فإنَّ دبي، تَعِد بقطاع عقاري نشط للغاية، وذلك بفضل التوقعات بزيادة عدد سكانها بنحو 75 % بحلول 2040، كما أنّه تاريخياً تفوّق على منافسيه، إذ إنّ عوائد الأصول العقارية تصل إلى 120 % للمستثمرين في الإيجارات ورأس المال في السنوات العشر الماضية منذ أزمة 2008 المالية التي ضربت العالم، مقابل نحو 75 % عوائد في لندن، و63 % فقط في نيويورك.

وأضاف أن دبي واحدة من المدن الكبرى في العالم الأكثر جاذبية للأثرياء لبناء منزل؛ ففي 2022، يمكن أن يشتري مليون دولار 105 أمتار مربعة من العقارات الفاخرة في الإمارة، مقابل 21 فقط في هونغ كونغ، و33 في نيويورك و34 في لندن وسنغافورة، و44 في شنغهاي، و60 في طوكيو، و70 في برلين.

واستشهدت «ورلد فاينانس» بتوقّعات أكسفورد إيكونوميكس في أكتوبر من 2023، والتي أشارت إلى أنَّ اقتصاد الإمارات سينمو بنحو 4.4 % خلال 2024، والمدفوع بعدد من العوامل أبرزها المبادرات الحكومية لدعم الاقتصاد الإماراتي، والتنويع الاقتصادي.





أهداف

واحدة من أفضل 3 وجهات سياحية وتجارية دولية

ضمن أكبر 5 مراكز لوجستية و4 مراكز مالية عالمية

بين أفضل 3 وجهات عالمية للزوار من رجال الأعمال والترفيه

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