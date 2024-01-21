مشاركة ناجحة لـ «الإمارات العقارية» في «إيكرس 9»

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتم مساء أمس فعاليات معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 9، الذي استضافه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من السابع عشر إلى العشرين من الشهر الجاري.

وشارك في المعرض نخبة من شركات التطوير العقاري في الدولة، وشهدت مشاركة «الإمارات العقارية»، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في عجمان، نجاحاً ضمن فعاليات المعرض، الذي يعد من أبرز المعارض العقارية، وتم استعراض مميزات مشروع «مجتمع أزهى» السكني في عجمان، عبر شاشات ومجسمات وصور أبرزت تفاصيل المشروع.

ونالت عروض مشروع «أزهى السكني» أعجاب الزوار، حيث قدمت شركة «الإمارات العقارية»، عروضاً مبتكرة من خلال شاشات تعرض تفاصيل المشروع من خدمات ونماذج البناء والموقع، إضافة إلى توفير مجسم شامل للمشروع يوضح الفلل السكنية والطرقات والخدمات المتوفرة في مجتمع أزهى، كما تم توفير صور تبرز جماليات المشروع وإطلالاته المختلفة.

وأكدت شركة «الإمارات العقارية» نجاح مشاركتهم في فعاليات المعرض، مشيرة إلى أن المعرض كان فرصة للشركات العاملة في مجال التطوير العقاري، عرض أفكارهم وتبادل الخبرات مع مختلف العاملين في القطاع لخلق مستقبل أكثر ابتكاراً، كما أن المعرض كان فرصة لتبادل الخبرات لتطوير المشاريع العقارية.

وذكرت أن المعرض نجح في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى التطورات المستقبلة للقطاع العقاري. وأوضحت أن الشركة عرضت مشروع «مجتمع أزهى» السكني الذي تنفذه بمنطقة العامرة في إمارة عجمان.

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