شانغريلا دبي يستضيف ماكسانس باربو «شيف» الحلويات العالمي

المصدر: دبي - البيان

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شهدت فنادق ومنتجعات شانغريلا استقبال شيف الحلويات التنفيذي الحائز جوائز ماكسانس باربو والذي يأتي من مدينة الحبّ باريس ليحلّ ضيفاً على اثنَين من فنادقها.

سيستعرض الشيف باربو، خلال شهر فبراير النابض بالأجواء الرومانسية هذا العام، براعته في فنّ الطهي بين أحضان الفندقَين المرموقَين شانغريلا دبي وشانغريلا البوسفور، اسطنبول حيث سيضفي لمسة من الرونق الفرنسي على الأطباق ليمنح الضيوف تجربة طعام لا تُضاهى.

موهبة

ويتواجد باربو حاليا في فندق شانغريلا دبي وسيظل إلى 26 يناير الجاري، ثم ينتقل إلى فندق شانغريلا البوسفور، إسطنبول في الفترة من 5 إلى 11 فبراير 2024.

ويستضيف الفندقان التابعان لعلامة شانغريلا الشيف باربو الموهوب الذي سيحمل الضيوف في رحلة من وحي الخيال إلى عالم الحلويات الفرنسية والإبداعات الشهية.

واستوحى الشيف باربو الحلوى المبهرة التي تتّخذ شكل وردة من الكعكة الباريسية الطرية بالزبدة، لتطلّ بباقة من الألوان والنكهات المختلفة في أطباقٍ مبتكرة تحمل بصمته الفريدة. إنّه لخَير مثال على التزام مجموعة شانغريلا بتقديم تجربة طعام استثنائية تحتفل بالمطابخ العالمية ونكهاتها الغنية. ولا شك في أنّها ستكون تجربة مميزة يحلو اختبارها في عيد الحبّ المقبل.

ويترأس الشيف ماكسانس باربو فريق طهاة الحلويات في فندق شانغريلا باريس منذ شهر نوفمبر 2019، مُتسلّحاً بخبرته الواسعة وشغفه العميق بفنّ إعداد الحلويات. انطلق الشيف باربو الذي وُلد في بريتاني بفرنسا، في مسيرته المهنية في عالم الطهي في سنّ مبكرة، حيث ساعد والدته في تحضير «كيك بياتريس» الذي تعشقه العائلة، وهو عبارة عن قالب حلوى شهي بالشوكولاته مع غاناش.

جوائز

وحاز الشيف باربو مجموعة من الجوائز المرموقة، وفاز بفئة «جائزة الجمهور» ضمن جوائز «تروفي فو دو باتيسري» في العام 2022 وبفئة «اختيار لجنة التحكيم» في العام 2021. كما احتل المرتبة الثانية في بطولة فرنسا للحلويات وتأهّل إلى نهائيات مسابقة المهارات العالمية في لندن في العام.

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