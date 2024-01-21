مجوهرات«كيارا» الهندية تتوسع في دبي بافتتاح فرعها الثاني

المصدر: دبي- البيان

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شهدت دبي افتتاح الفرع الثاني لمجموعة مجوهرات «كيارا» الهندية، يقع الفرع الجديد لمجوهرات كيارا في مينا بازار بقلب مدينة دبي، ومن المتوقع أن يصبح وجهة للأناقة والرقي لعشاق المجوهرات. مع توافر مجموعة فريدة من القطع المخصصة والمصممة خصيصاً، توفر كيارا مكاناً مناسباً لأولئك الذين يبحثون عن الزينة المثالية لأحبائهم.

ويأتي افتتاح الفرع بعد النجاح الكبير الذي حققه الفرع الأول، وشهد حفل الافتتاح ملكة جمال الكون المتألقة وممثلة بوليوود الشهيرة لارا دوتا، مما أضاف لمسة إضافية من السحر إلى هذه المناسبة المبهجة.

وتلتزم كيارا بتنظيم مجموعة متنوعة، تضم منتجات من علامات تجارية مختلفة، مع بذل الجهود المستمرة لتوسيع نطاق اختياراتها. تتخصص العلامة في المجوهرات الذهبية، وهو خيار خالد عبر الزمن يعتز به لجماله ومتانته وسهولة العناية به. وتعد العلامة بخوض تجربة تسوق فاخرة لعملائها.

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