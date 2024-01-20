مشاركة مغربية فعالة في «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» بدبي

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شهدت دبي اختتام فعاليات الدورة الـ 17 من معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام، بمركز دبي التجاري العالمي.

وأقيم المعرض الذي يأتي تحت شعار «المستقبل المستنير: كيف ستقود المسؤولية مستقبل المباني»؛ نمواً بنسبة 75 % في مساحة الفعاليات مقارنة بدورة العام الماضي؛ حيث يشهد مشاركة أكثر من 400 جهة عارضة دولية وممثلين عن 30 دولة لتقديم أحدث التوجهات والابتكارات والتقنيات في قطاعات الإضاءة والهندسة الكهربائية والأبنية الذكية.

وشاركت مجموعة «لام ألف» المغربية في المعرض العالمي بدبي لتغتنم الفرصة لتعزيز حضورها العالمي وإقامة شراكات استراتيجية والكشف عن منتجاتها الرائدة وابتكاراتها المتطورة في سوق دولية سريعة النمو. حيث تسعى المجموعة، من خلال رؤيتها المستقبلية، إلى إعادة تشكيل الجماليات الحضرية بتفانٍ كبير في مجالات الابتكار والتصميم المميز، مما يعكس اندماجها العميق مع احتياجات المدن.

وشكلت مشاركة مجموعة (لام ألف) في المعرض الدولي فرصة مثالية لها لعرض تطوراتها التكنولوجية وتركيزها على توفير الطاقة والاستدامة، ووفرت فرصة لاستكشاف المنتجات الحالية والمستقبلية في مجال الإنارة العمومية والتهيئة الحضارية.

ومن التصاميم الصديقة للبيئة إلى المساحات المسؤولة اجتماعياً، تصنع مجموعة (لام ألف) مستقبلاً مستداماً مع كل حل مخصص تقدّمه. في حين يعكس كل ابتكار التزامها في تحقيق أداء متفوق وتقديم تجارب استثنائية تعزز ثقة شركائها.

وتأسست مجموعة (لام ألف) في السوق المغربي في عام 1998، وقد برزت كشركة وطنية رائدة في مجال الإنارة العمومية والتهيئة الحضارية. لعبت المجموعة دوراً أساسياً في تنفيذ مشاريع تحويلية للنهوض بالمدن والأقاليم، بما في ذلك مبادرات بارزة مثل «الرباط مدينة الأنوار» و«طنجة ميتروبول» و«الحسيمة منارة المتوسط» ومبادرات في تطوان ومراكش. تتمركز مجموعة (لام ألف) في 31 مدينة.

وقد نجحت في تثبيت 85.000 نقطة إضاءة في جميع أنحاء المغرب، وصيانة 170.000 نقطة إضاءة إضافية. اليوم، مع قوة عاملة متخصصة تتألف من 350 موظفاً، تعمل المجموعة عبر أربعة مجالات رئيسية: الإنارة العمومية، والتهيئة الحضارية، والنجاعة الطاقية، ثم العقارات. هدف مجموعة (لام ألف) هو تزويد المواطنين والمدن والأقاليم بحلول إبداعية وجمالية، تحمل السمة المميزة والأصيلة الكاملة للهوية المغربية.

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