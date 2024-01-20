حققت رقماً قياسياً.. 157.5 ألف زائر للدورة الأكبر لفعالية «اتصالات إم أو تي بي»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت الدورة الحادية عشرة من فعالية «اتصالات إم أو تي بي»، مفهوم التسوق البديل الذي يقدم تجارب مميزة، بعد 10 أيام متواصلة من أنشطتها الفريدة، والتي بدأت في 5 يناير واستمرت حتى 14 يناير 2024 حققت خلالها رقماً قياسياً في عدد الزوار تجاوز 157,500 زائر خلال مهرجان دبي للتسوق.

وحولت حي دبي للتصميم إلى منصة لأفضل الأنشطة الممتعة للعلامات التجارية، والأزياء المخصصة، والترفيه الممتع، وتجارب الطعام الشهية، وغير ذلك الكثير.

وتقدم فعالية «اتصالات إم أو تي بي»، منذ انطلاقتها الأولى تجارب فريدة لا مثيل لها. وقد شارك في دورة هذا العام 42 علامة تجارية محلية إماراتية وعلامات إقليمية يقودها الشباب، قدمت 24 علامة منها منتجات حصرية، 90 محلاً، 270 عرضاً على المسرح، 5 عروض راقصة في تجربة غير مسبوقة. إضافة إلى ذلك، تضمنت العديد من الأنشطة الجذابة وديكورات الزينة الرائعة التي صُممت خصيصاً لتناسب أذواق الشباب من الجيل زد.

باعتبارها عنصراً محبوباً ومطلوباً في مهرجان دبي للتسوق، وفرت «اتصالات إم أو تي بي» منصة للشركات المحلية بما فيها المأكولات والمشروبات والبيع بالتجزئة وغيرها الكثير، فرصة للتواصل مع جماهير جديدة والتعبير عن العالمة التجارية التابعة لها من خلال الأسواق المؤقتة والأكشاك والفعاليات.

واستمتع المتسوقون بالعديد من تجارب المأكولات والمشروبات الشهية والحفلات الموسيقية الرائعة والمسابقات المشوقة وغير ذلك الكثير، إضافة إلى فعالية جديدة كلياً من علامة مستحضرات التجميل المحبوبة «فنتي بيوتي» التي أسستها النجمة العالمية ريهانا، حيث أقيمت فعالية «فنتي بيوتي درايڤ إن» الجديدة كلياً في موقف السيارات.

والتي قدمت لعاشقات المكياج أفضل المنتجات من العلامة التجارية الخاصة ونظرة حصرية على المنتجات التي سيتم إطلاقها في المستقبل القريب، إضافة إلى حقائب الهدايا الأنيقة، وجلسات المكياج المجانية، وقد عززت هذه الفعالية من التنوع والتفرد والإبداع الموجود في «اتصالات إم أو تي بي».

شهد مهرجان دبي للتسوق دعماً من الراعي الرئيسي جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل: مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول»، و«فستيفال بلازا»، والسيف، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، و«بلوواترز»، و«سيتي ووك»، وطيران الإمارات، و«إينوك»، واتصالات من e&، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، و«سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«نخيل مول»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج».

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