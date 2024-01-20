«بستون» الصينية تختار دبي للاحتفال بـ70 عاماً على تأسيسها

المصدر: دبي - البيان

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اختارت شركة «بستون»، العلامة التجارية الراقية للسيارات الصينية دبي للاحتفال بذكرى مرور 70 عاماً على تأسيسها من خلال مجموعة FAW، المعروفة أيضاً باسم أول شركة للسيارات في الصين، وأقيم الحفل في مقر معرض الشركة في شارع الشيخ زايد بدبي، بحضور فريق عمل الشركة في الإمارات ورعاة الفن والخبراء في الصناعة والمؤثرين.

وشهدت الاحتفالية إطلاق عدد من الموديلات الجديدة لعلامة السيارات الصينية الراقية والتي تشهد إقبالاً كبيراً في السوق الإماراتي، حيث شهد العام الماضي بيع 1200 وحدة من فئات وموديلات متعددة للعلامة.

وقال أندرو سكوايرز، الرئيس التنفيذي لشركة الخالد للسيارات، الموزع الرسمي لبستون في الإمارات: «هذه ذكرى حقيقية لبستون وFAW حيث تمثل سبعين عاماً من التميز في التصنيع. أنا متحمس لأننا تمكنا من التعبير عن تاريخنا في تصميم السيارات التي تلبي احتياجات الجماهير من خلال عالم الفن. نحن ملتزمون بإحضار منتجات بستون الجديدة المثيرة إلى سوق الإمارات العربية المتحدة على مدى العامين المقبلين ونتطلع إلى خدمة عملائنا بأفضل السيارات وأفضل خدمة ما بعد البيع أيضاً».

وحضر العرض الفني المصاحب للاحتفالية عدد كبير من الزوار وجمع بين عالمي الفن وتراث تصميم السيارات لبستون ومجموعة FAW لإبراز التزام العلامة التجارية بالتميز، وجمع الحدث بين عالم الفن ومفهوم التصميم الفني لبستون المطبق على كل سيارة دفع رباعي في مجموعة بستون.

وكانت السيارة الرائدة في الحدث هي الدفع الرباعي T99 من بستون، والتي تحولت بشكل جميل من خلال عالم الخط العربي على يد الفنانة رباب زهرة. استطاعت رباب أن تعبر عن جوهر بستون باستخدام عبارات مثل «انطلق بحواسك» و«ابدأ رحلة جديدة».

سيطرت لوحة جدارية ضخمة رسمت مباشرة خلال الحدث بواسطة الفنانة الموهوبة سنهيتا على صالة عرض بستون. اللوحة الجدارية، التي صممت بشكل إبداعي من قبل مجلة Magzoid، تعكس على سبعين عاماً من التقدم في FAW. من أن تكون الأولى في إنتاج السيارات على نطاق واسع في الصين إلى إنتاج أكثر من أربعة ملايين سيارة وشاحنة وحافلة عالية الجودة سنوياً، أصبحت FAW الآن واحدة من أكبر مصنعي السيارات في العالم وتم إدراجها كشركة من ضمن قائمة فورتشن 500.

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