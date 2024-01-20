1650 شركة وعلامة تجارية من 51 دولة بمعرض القهوة غداً في دبي

المصدر: دبي – البيان

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تنطلق غداً الأحد فعاليات معرض «عالم القهوة دبي 2024» الذي تنظّمه «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصّة» العالمية، وذلك في قاعات زعبيل 4، 5، 6 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 1.650 شركة عارضة وعلامة تجارية من 51 دولة، بينها 7 أجنحة وطنية.

تُتيح الدورة الثالثة للمعرض الذي يستمر حتى 23 يناير 2024 فرصة فريدة أمام الزوّار لاستكشاف أحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات المتعلقة بصناعة القهوة، ويُشكّل المعرض أرضيّة خصبة لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار مع الشركاء والمورّدين والمشترين من مختلف أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة قالت شوق بن رضا، مديرة المعرض: «سوف يعكس هذا الحدث العالمي النموّ والتطوّر الكبيرين اللذين تشهدهما صناعة القهوة في المنطقة عموماً، وفي دولة الإمارات ودبي على وجه الخصوص. ويُعدّ تنظيم دبي لهذا الحدث دليلاً على دورها المحوري كمركز إقليمي وعالمي في هذا القطاع؛ ونتطلّع إلى الترحيب بالعارضين والزوّار والمشاركين الذين يشاركوننا شغف القهوة، ونأمل أن تنال التجارب الاستثنائية والأنشطة والفعاليات المتميّزة رضا الحضور، وأن يستفيدوا من فرص التعاون والتواصل التي يُتيحها المعرض».

يشارك في المعرض عدد من أبرز الشركات والعلامات التجاريّة العالميّة من مختلف دول العالم، منها 60% من الشركات والعلامات التجارية التي تشارك للمرة الثالثة على التوالي، بما في ذلك شركات من إثيوبيا، والبرازيل، واليونان، وفرنسا، وكولومبيا، وتركيا، وسويسرا، وهولندا، والسويد، وإسبانيا، ورومانيا، وسنغافورة، وقطر، وبنما، وسلطنة عُمان، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، والأردن، وإندونيسيا، والهند، وجورجيا، والدنمارك، والتشيك، وبوليفيا، وبلجيكا، والنمسا، والصين، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية.

وقال سعود النعيمي الرئيس التنفيذي لـ«كوفي دسيك» والشريك المؤسس لـ«أر أو أر» «نؤمن في أورورو إكسبيرينس بأنّ القهوة تمثّل تجربة ثقافية واجتماعية وفنية. وتُعدّ مشاركتنا في معرض عالم القهوة جزءاً أساسياً من استراتيجية التسويق والمبيعات لشركتنا؛ إذ يُوفّر المعرض الفرصة للتواصل والتفاعل مع مجموعة كبيرة من مورّدي ومشتري القهوة بالجملة، ما يجعله حدثاً بارزاً ضمن أجندتنا السنوية، ونأمل بناء علاقات متينة مع المشترين والمورّدين للوصول إلى الأسواق الجديدة وترسيخ حضورنا في الأسواق الحالية. ويُسعدنا أن نقدم حبوب القهوة الخضراء الواردة من أفضل المزارع في شرق أفريقيا والبرازيل، مع ضمان الجودة والاستدامة في جميع مراحل الزراعة والتجارة وندعوكم لزيارة جناحنا وتذوّق نكهات متنوعة وغنية من حبوب القهوة التي نختارها بعناية وشغف».

وقالت شيارا رودوندي المديرة التنفيذية للتسويق في شركة ليليت: يسعدنا المشاركة في هذا المعرض المتميّز للمرة الثانية، وتقديم أفضل المعدات الإيطالية لتحضير القهوة في العالم، ونسعى لاغتنام الزخم والإقبال الكبير المتوقّع لاستقطاب العديد من العملاء المحتملين؛ ونتطلّع إلى الاستفادة من الإمكانات المتاحة في أسواق الشرق الأوسط لإقامة المزيد من العلاقات في المنطقة؛ وندعو المختصين وعشاق القهوة لزيارة جناحنا واكتشاف معداتنا المخصصة لتحضير القهوة عالية الجودة في المنزل، وكيف يمكنها أن تُحسّن من جودة ومذاق القهوة.

يُجسّد معرض عالم القهوة 2024 التطوّر والنمو الكبيرين في سوق القهوة في المنطقة، ويهدف إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والحلول والممارسات المستدامة في زراعة وإنتاج واستهلاك القهوة؛ ويُمثّل المعرض فرصةً فريدة ومميّزة لجميع المهتمّين بصناعة القهوة، ومن ذلك المزارعون ومتخصصو التحميص والمصنّعون والموزّعون والمورّدون والمستثمرون والباحثون والخبراء في الصناعة ومحبو القهوة. ويوفر المعرض كل احتياجات صناعة القهوة تحت سقف واحد، بداية من التراخيص، وحماية المستهلك، والتصاميم الداخلية، إلى التحميص، والتعبئة والتغليف، والمعدات والمكائن، والمياه والحليب والمنكّهات.

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