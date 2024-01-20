سوق دبي الحرة تفوز بجائزتين من «ترافل ريتيل سوبر ستارز»

المصدر: دبي - البيان

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فازت سوق دبي الحرة باثنتين من «جوائز ترافل ريتيل سوبر ستارز» المرموقة في نسختها الثالثة، التي نظمتها وكالة «مودي دافيت ريبورت» عبر الإنترنت أخيراً، لتكريم المؤسسات والكيانات التي تقدم خدمات راقية ومميزة في قطاع الترفيه وتجزئة السفر، وتوفر للمسافرين حول العالم تجارب وخدمات رفيعة المستوى.

نالت السوق الحرة جائزتيها في فئتي الشرق الأوسط وإفريقيا، وهما جائزة «الابتكار، أفضل فريق عمل، المكتب الخلفي» لمركز خدمة المتعاملين، سوق دبي الحرة (مركز الاتصال الداخلي) وجائزة «التميز الفردي –المتاجر»، وحصلت عليها «روينا سولينا» مساعدة المبيعات.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يُسعدنا الحصول على تكريم مستمر من جوائز «ترافل ريتيل سوبر ستارز» تقديراً لابتكاراتنا وخدمة المتعاملين المميزة التي نقدمها. ونشكر لجنة التحكيم على منحنا هاتين الجائزتين، ونهنئ فريق العمل بهذا الإنجاز».

حصد مركز الاتصال الداخلي لخدمة المتعاملين في سوق دبي الحرة، الذي تأسس في يونيو الماضي، على هذه الجائزة تقديراً لدوره في الارتقاء بخدمة مركز اتصال المتعاملين إلى مستويات رفيعة، والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا الشاملة لتقديم خدمات راقية لعملائه ودعمهم على نحو أفضل. بينما نالت مساعدة المبيعات في السوق «روينا سولينا» جائزتها تقديراً لأدائها الاستثنائي وتفانيها وحصولها على الثناء المتكرر طوال سنوات خدمتها في سوق دبي الحرة.

تأسست «جوائز ترافل ريتيل سوبر ستارز» في عام 2021، وذلك في إطار «معرض التجزئة الافتراضي الثاني لسوق السفر»، حيث حصدت سوق دبي الحرة منذ ذلك الحين على 9 جوائز مرموقة.

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